Tajnik Ruskog vijeća sigurnosti Sergej Šojgu kritizirao je konačno odobrenje Europske unije za zajam od 90 milijardi eura za Ukrajinu, nakon povlačenja mađarskog veta, navodeći da je to značajan korak prema eroziji europskog suvereniteta i transformaciji Europe u stagnirajuće područje.
Oglas
"Ovo je još jedan korak prema konačnom gubitku suvereniteta europskih prijestolnica i padu Europe u stagnaciju", rekao je Šojgu i ukazao na nedavne podatke Eurostata, napominjući da je talijanski javni dug premašio tri bilijuna eura, dok francuski prelazi tri i pol bilijuna eura, što naglašava financijski teret.
Šojgu je ustvrdio da će novi izdaci za podršku kijevskom režimu nametnuti dodatni teret običnim Europljanima, koji već doživljavaju značajna smanjenja mirovina i socijalnih programa. "Ukupni dug EU sada prelazi 15 bilijuna eura", dodao je, kako prenosi TASS.
Izrazio je uvjerenje da će obični građani diljem Europe u konačnici snositi troškove rizičnih politika svojih čelnika, koje su potaknute tendencijom da žive na tuđi račun. "Čini se da su dužnosnici EU uglavnom ravnodušni prema dobrobiti svog stanovništva", zaključio je Šojgu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas