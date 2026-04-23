Zelenski za CNN: EU zajam je pitanje života i preživljavanja. Ukrajina nije "malo kasnije"

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski priznao je da je rat u Iranu skrenuo pozornost s ruske agresije na njegovu zemlju, rekavši za CNN da je "veliki rizik" misliti da se napori za okončanje borbi u Ukrajini ne mogu ponovno pokrenuti dok se sukob u Iranu ne završi.
U razgovoru s Christiane Amanpour za CNN iz Kijeva, Zelenski je u srijedu rekao da, iako se tehnički razgovori sa SAD-om još uvijek odvijaju, on "ne vidi priliku za sastanak dok se pitanje, slučaj Irana ne zatvori".
Zelenski je istaknuo da je "izazov" to što isti tim američkih pregovarača, predvođen američkim izaslanikom Steveom Witkoffom i zetom američkog predsjednika Donalda Trumpa Jaredom Kushnerom, vodi i razgovore o ratu u Iranu i u Ukrajini.
Dodao je da, iako razumije da su Sjedinjene Države trenutno usredotočene na svoj rat protiv Irana, važno je ne zaboraviti Ukrajinu gdje se borbe nastavljaju. Nije opcija, kazao je, reći da ćemo "o Ukrajini razgovarati malo kasnije... Ukrajina nije "malo kasnije". Ukrajina je već u tako velikoj tragediji, moramo pronaći način da se s tim nosimo na paralelan način".
Zelenski je naglasio da je rat u Iranu značio da su neke isporuke ključnog oružja za Ukrajinu prekinute, posebno protubalističkih projektila, za koje je rekao da ih Ukrajina ne dobiva dovoljno zbog ograničenih proizvodnih kapaciteta u SAD-u.
Pitanje života i preživljavanja
U razgovoru za CNN, samo nekoliko sati nakon što je Europska unija konačno odobrila ključni zajam od 90 milijardi eura za Ukrajinu, Zelenski je rekao da je dobivanje novca pitanje "života i preživljavanja" za njegovu zemlju.
Zajam, obećan Kijevu prije nekoliko mjeseci, dugo je odgađan jer ga je blokirao odlazeći mađarski premijer Viktor Orban, zahtijevajući da Ukrajina ponovno pokrene protok ruske nafte u Europu. Njegov uvjerljivi poraz na mađarskim parlamentarnim izborima uklonio je jednu od prepreka i u srijedu je nastavljen tranzit nafte preko ukrajinskog dijela naftovoda Družba, a veleposlanici EU-a dali su preliminarni dogovor o zajmu.
Zelenski je poručio da se bez sredstava Ukrajina muči s proizvodnjom količine oružja koju je sposobna proizvesti. Naveo je primjer presretača dronova, rekavši da Ukrajina trenutno proizvodi otprilike tisuću jedinica dnevno, iako ima kapacitet za proizvodnju dvije tisuće dnevno.
"Ali, nemamo financiranja. To je zapravo pitanje našeg života, preživljavanja, za obranu, ovaj nam je novac jako potreban", zaključio je.
