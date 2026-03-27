DODATNO OGRANIČENJE

Stižu nova pravila: Evo što više nećete moći nositi sa sobom dok letite zrakoplovom

Hina
27. ožu. 2026. 21:25
Zrakoplovna agencija Ujedinjenih naroda priopćila je da će u sklopu novih pravila korištenje prijenosnih baterija od petka na letovima biti ograničeno na dva po putniku.

Aviokompanije poput Lufthanse i države poput Južne Koreje već su ranije počele uvoditi ograničenja na korištenje 'power bankova' u zrakoplovima, nakon incidenata poput požara u avionu tvrtke Air Busan 2025. godine.

Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva (ICAO) u priopćenju je dodala da će biti zabranjeno i samo punjenje prijenosnih baterija tijekom leta.

ICAO, agencija sa sjedištem u Montrealu, u pravilu postavlja zrakoplovne standarde koje većinom potvrđuju 193 države članice UN-a, no nove specifikacije vezane za prijenosne baterije stupaju na snagu odmah, ističe Reuters.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

