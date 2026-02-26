Što se događa u briselskom ultraosiguranom "bunkeru" i tko se ondje sastaje? "Daju si sve veće ovlasti"

U siječnju su veleposlanici hitno sazvani u nedjelju navečer, samo nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio visokim carinama saveznicima u sklopu pokušaja aneksije Grenlanda. Bio je to prvi sastanak EU-a o toj temi — i unutar nekoliko sati postignut je širok dogovor o razmatranju ekonomskih protumjera. Coreper si je dao fleksibilnost i mandat za brzo reagiranje, dok bi se ranije čekalo sazivanje nacionalnih čelnika, što je znatno usporavalo odlučivanje.