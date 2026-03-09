PRILAGODLJIVA VELESILA
Stopić: Kina je nezadovoljna razvojem situacije na Bliskom istoku. Više od 90 posto nafte koju Iran izvozi, završava kod njih
Profesor povijesti Zvonimir Stopić (ZŠEM) u Novom danu kod Hrvoja Krešića komentirao je kinesku perspektivu napada na Iran i ciljeve novog petogodišnjeg plana Komunističke partije Kine
"Nacionalni suverenitet se mora poštivati, upotreba bilo kakve sile ne dolazi u obzir – to je jedan od osnovnih skupova kineske vanjske politike,a izražen je i u novom petogodišnjem planu. Kad je riječ o vanjskoj politici, oni su uvijek za princip koegzistencije, podržavaju mir, sigurnost, suzdržavanje od upotrebe velike sile, neuplitanje u unutarnje stvari drugih država, rješavanje problema mirnim putem", ističe Stopić.
U skladu s time, Kina je očekivano osjetljiva na sve ono što se događa u Iranu, pogotovo kad je riječ o proizvodnji nafte.
"Izrael je pogriješio kad je odlučio napasti naftna postrojenja"
"Prva reakcija na napad SAD-a i Izraela na Iran bila je žustra i donekle ljutita. Vrlo su nezadovojni razvojem situacije na Bliskom istoku jer Iran ima vrlo važnu ulogu u kineskom svijetu - njije kinesko dvorište, ali je bliže njihovoj sferi utjecaja. Više od 90 posto nafte koju Iran izvozi, završava u Kini", upozorava profesor povijest na pekinškom sveučilištu.
Dodao je kako je Izrael pogriješio što je bez odobrenja SAD-a odlučio na granatiranje naftnih postrojenja. To je zasmetalo Americi, ali smeta i Kini, a Iran je burno reagirao i opet granatira sve oko sebe.
"Nezgodno je što Izrael tako uvlači velike sile u sukob. Da se zaključiti kako Trump ima određenu razinu komunikacije s Kinom jer, primjerice, baš uoči napada na Iran trebale su se održati zajedničke pomorske vježbe Kine, Rusije i Irana, ali se Kina nije pojavila", kaže Stopić.
UN Kini puno znači
Očekuje da će se kraj ožujka dogoditi ranije planirani susret Trumpa i Xija jer imaju mnoge probleme za raspraviti. Kina zasigurno nije sretna s Trumpovim 0dborom za mir i smeta joj da se dira u postojeće međunarodne institucije.
"Oslanjanje na postojeće međunarodne institucije jedan je od principa vanjske politike Kine. UN im puno znači i osnažuju svoju ulogu u toj instituciji. Inzistirat će na jačanju svjetskih institicija", naglašava Stopić.
Energetski prilagodljiva velesila
Iako će Kina osjetiti probleme s opskrbom nafte s obzirom na napad na Iran, oni ga mogu riješiti uvozom nafte iz Rusije, ali i inače su otporniji na energetske krize jer čitavo vrijeme rade na diverzifikaciji energetskog sektora i u tome su danas bolji od ostatka svijeta.
"U Europi ispod radara prolazi koliko dinamično Kina rješava energetski sektor. I dalje najviše koriste ugljen (50 posto), ali grade goleme hidroelektrane, najavljuju gradnju više nuklearnih elektrana, u proizvodnji solarnih panela i vjetroelektrana nemaju premca. Silno su prilagodljivi pa će kod njih eventualni problemi s opskrbom nafte dovesti do veće proizvodnje i korištenja električnih automobila", zaključio je Stopić.
