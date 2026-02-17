SAD zaostaje
Kina proizvodi podmornice brže nego ikada. Evo zašto je to loša vijest za SAD
Kina je u posljednjih pet godina znatno povećala proizvodnju nuklearnih podmornica do te mjere da ih porinjava brže od Sjedinjenih Američkih Država, čime prijeti poništiti dugogodišnju američku prednost u pomorskoj moći, navodi se u novom izvješću jednog think tanka.
Jačanje flote nuklearnih podmornica Ratne mornarice Narodnooslobodilačke vojske uključuje i podmornice s balističkim projektilima i jurišne podmornice, stoji u izvješću Međunarodnog instituta za strateške studije (IISS).
U razdoblju od 2021. do 2025. Kina je nadmašila SAD i po broju porinutih podmornica – 10 prema 7 – i po tonaži – 79.000 prema 55.500 tona, navodi se u izvješću, koje je procjene kineske gradnje temeljilo na analizi satelitskih snimaka brodogradilišta. Peking ne objavljuje podatke o veličini svoje flote.
Riječ je o naglom preokretu u odnosu na razdoblje od 2016. do 2020., kada je Kina dodala samo tri podmornice (23.000 tona), dok je američka mornarica dodala sedam (55.500 tona), prema analizi IISS-a. Brojke se odnose na porinute podmornice, ali ne nužno i na dovršene i uvedene u operativnu uporabu, u čemu SAD i dalje ima veliku prednost.
Početkom 2025. Kina je imala 12 aktivnih nuklearnih podmornica – šest s balističkim projektilima i šest s vođenim projektilima ili jurišnih – prema publikaciji „Military Balance 2025” IISS-a. SAD je imao ukupno 65 podmornica, od kojih je 14 bilo s balističkim projektilima.
SAD nema konvencionalne podmornice
Kina također održava veliku flotu konvencionalnih podmornica, s 46 plovila, navodi se u „Military Balance”. SAD nema nijednu konvencionalnu podmornicu koje, za razliku od nuklearnih, zahtijevaju redovito dopunjavanje goriva.
Kako bi podržao rast flote nuklearnih podmornica, Peking je značajno proširio brodogradilište Huludao tvrtke Bohai Shipbuilding Heavy Industry Co. na sjeveru Kine, navodi se u izvješću pod naslovom „Procvat u Bohaiu”.
To dolazi nakon što je prošlog mjeseca izvješće Kongresne istraživačke službe (CRS) američkom Kongresu navelo da američka mornarica znatno zaostaje za ciljem gradnje dviju jurišnih podmornica klase Virginia godišnje, pri čemu su američka brodogradilišta od 2022. isporučivala tek 1,1 do 1,2 podmornice godišnje.
SAD također gradi nove podmornice s balističkim projektilima klase Columbia, no taj program kasni najmanje godinu dana, a prva podmornica u klasi, USS District of Columbia, prema riječima admirala zaduženog za program, neće biti isporučena mornarici prije 2028. godine.
"Sve veći izazov za SAD i druge zapadne zemlje"
„Veći broj podmornica u moru predstavlja sve veći izazov za (SAD i druge zapadne) zemlje dok se bore povećati vlastitu proizvodnju”, navodi se u izvješću IISS-a.
Izvješće ističe dvije podmornice s balističkim projektilima tipa 094 (SSBN) koje su porinute u brodogradilištu Huludao. Sposobne za lansiranje balističkih projektila s nuklearnim bojevim glavama, podmornice tipa 094 jačaju kinesku nuklearnu trijadu uz kopnene interkontinentalne balističke projektile i bombardere.
Kina, prema IISS-u, razvija i naprednije SSBN-ove.
„Očekuje se da će tip 096 započeti proizvodnju u Bohaiu tijekom ovog desetljeća te ući u službu krajem 2020-ih ili početkom 2030-ih”, navodi se.
Osim SSBN-ova, broj kineskih nuklearnih porinuća u posljednjih pet godina uključuje najmanje šest trupova podmornica s vođenim projektilima (SSGN), stoji u izvješću. Ta plovila imaju vertikalni lansirni sustav (VLS), koji bi se mogao koristiti za lansiranje novih brzih protubrodskih projektila prikazanih na kineskoj paradi povodom Dana pobjede u Pekingu prošle jeseni.
No izvješće IISS-a ne donosi samo loše vijesti za Washington i njegove saveznike.
„Kineski dizajni gotovo sigurno zaostaju za američkim i europskim podmornicama u pogledu kvalitete”, navodi se.
Vjeruje se da najnovije kineske podmornice nisu tihe kao američke, čime prednost u prikrivenosti ostaje na strani američke mornarice. Ipak, stručnjaci ističu da u pomorskim sukobima obično prevladava brojnija sila. Kina već posjeduje najveću svjetsku flotu razarača, fregata i drugih površinskih borbenih brodova.
U međuvremenu, Washington se bori s održavanjem tempa. Tajnik mornarice John Phelan prošlog je ljeta na saslušanju u Zastupničkom domu rekao da je američka brodogradnja u ozbiljnim problemima.
„Svi naši programi su u rasulu”, rekao je Phelan.
„Mislim da naš najbolji kasni šest mjeseci i ima prekoračenje troškova od 57 posto… To je najbolji”, posvjedočio je.
SAD doseže "dno doline"
Kada je riječ o broju podmornica u idućih pet godina, izvješće CRS-a navodi da se očekuje da će broj američkih jurišnih podmornica dosegnuti „dno doline” od 47 u 2030., kako se budu povlačile starije podmornice klase Los Angeles.
Povećanje na 50 jurišnih podmornica ne očekuje se prije 2032. – pod uvjetom da se ispune ciljevi gradnje – stoji u izvješću. No napominje se da bi planovi o prodaji triju do pet podmornica klase Virginia Australiji u sklopu sporazuma AUKUS mogli kratkoročno otežati povećanje američke flote.
Predstojeća „dolina” u snazi podmorničke flote prvi je put uočena 1995., navodi CRS, dodajući da bi to „moglo dovesti do razdoblja pojačanog operativnog opterećenja za flotu SSN-ova, a možda i do razdoblja oslabljene konvencionalne odvraćajuće moći prema potencijalnim protivnicima poput Kine.”
