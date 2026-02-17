Riječ je o naglom preokretu u odnosu na razdoblje od 2016. do 2020., kada je Kina dodala samo tri podmornice (23.000 tona), dok je američka mornarica dodala sedam (55.500 tona), prema analizi IISS-a. Brojke se odnose na porinute podmornice, ali ne nužno i na dovršene i uvedene u operativnu uporabu, u čemu SAD i dalje ima veliku prednost.