PLOČE O ROPSTVU
Sud poništio Trumpove izmjene: "Htjeli su prekrojiti nacionalnu povijest"
Savezna sutkinja naložila je vladi Sjedinjenih Država da poništi promjene učinjene na spomenicima, mjestima sjećanja i pločama u spomen ropstvu, rasizmu i diskriminaciji, u nacionalnim parkovima i javnim prostorima.
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Cilj vladinih akcija bilo je prekrajanje nacionalne povijesti, obrazložila je američka okružna sutkinja u Bostonu Angel Kelley. Njezina privremena odluka usmjerena je na službu nacionalnih parkova, koja je odgovorna za javne spomenike. Konačna odluka o tom pitanju još se čeka.
Američki predsjednik Donald Trump naložio je svom ministarstvu unutarnjih poslova u ožujku prošle godine da pregleda sve spomenike, ploče, kipove i slično kako bi utvrdio prikazuju li povijest Sjedinjenih Država u negativnom svjetlu.
Trump je kao razlog naveo sve češće pokušaje da se povijest zemlje ispiše kao rasistička i opresivna, kako je to opisao. Tamo gdje se to događa, tvrdio je, izložbe, spomenici ili natpisi morali bi se izmijeniti ili ukloniti.
Kao rezultat toga, ploče u spomen ropstva nestale su diljem zemlje, uključujući i informativnu ploču o robovima u kući prvog američkog predsjednika Georgea Washingtona u Philadelphiji. Nakon tužbe grada, ploče su ponovno postavljene. Spomen klimatskih promjena, koje Trump ne smatra prijetnjom, također je uklonjen na mnogim mjestima.
Kelley je rezonirala da SAD mora ispričati cijelu povijest svoje zemlje, posebno na 250. obljetnicu neovisnosti. Rekla je da se to odnosi na neosporne činjenice koje američka vlada pokušava potisnuti. Tužbu je podnio niz organizacija iz područja povijesti, zaštite prirode i znanosti.
Sutkinja je naredila da se svi spomenici uklonjeni prema izvršnoj naredbi vrate na mjesto i da se sve preinake ponište. Dala je vladi 21 dan da to učini, odnosno do nekoliko dana prije dana neovisnosti 4. srpnja.
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