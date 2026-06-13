Turistička zajednica u ponudu noćnog života Zagreba uvrstila i kockarnice. Pitali smo kako to objašnjavaju

Iako se Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, donesenom u travnju prošle godine, propisuju stroža pravila oglašavanja igara na sreću i prostora za takve igre, to se u prvom redu odnosi na oglašavanje u medijima i na javnim površinama. No ipak je neuobičajeno na službenim stranicama gradskog turističkog ureda s informacijama za posjetitelje vidjeti i prostore za igre na sreću.