IGRE NA SREĆU
Turistička zajednica u ponudu noćnog života Zagreba uvrstila i kockarnice. Pitali smo kako to objašnjavaju
"Malo sam gledala službenu turističku stranicu Grada Zagreba InfoZagreb. Kad se ode na kategoriju Noćni život, među prvim objektima na popisu iskaču automat-klubovi", napisala je prije nekoliko dana jedna ovdašnja korisnica Reddita otvorivši time temu za raspravu.
"Možda sam naivna, ali kad turist ili netko tko dolazi u Zagreb klikne "nightlife" očekivala bih klubove, barove, koncerte, evente, mjesta za ples, nešto što predstavlja grad kao živu urbanu destinaciju. A ne da mu se odmah servira popis automat-klubova kao relevantan dio zagrebačkog noćnog života.
Naravno da takvi objekti postoje i legalno posluju, ali stvarno mi je čudno da se na službenoj stranici grada toliko vidljivo guraju u kategoriji "noćni život". Pogotovo jer kockanje nije baš neutralna zabava, nego aktivnost s ozbiljnim društvenim posljedicama", dodala je u svojoj objavi na Redditu.
Propisana stroža pravila o igrama na sreću
U rubrici Lifestyle na stranici Infozagreb.hr postoji podrubrika Noćni život gdje su poveznice na jazz klubove, cocktail barove, lounge barove, pivnice, noćne klubove i - kasina (casina), odnosno kockarnice.
A u tom su odjeljku fotografije i adrese 18 kasina i automat-klubova diljem grada s adresama, brojevima telefona i poveznicama na njihove mrežne stranice.
Iako se Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, donesenom u travnju prošle godine, propisuju stroža pravila oglašavanja igara na sreću i prostora za takve igre, to se u prvom redu odnosi na oglašavanje u medijima i na javnim površinama. No ipak je neuobičajeno na službenim stranicama gradskog turističkog ureda s informacijama za posjetitelje vidjeti i prostore za igre na sreću.
Na info-stranicama obližnjih metropola toga nema
Provjerili smo na službenim stranicama turističkih ureda Beča, Beograda, Berlina, Bratislave, Budimpešte, Ljubljane i Praga u sličnim rubrikama (sve su te stranice na sličan način koncipirane) no niti na jednoj od tih nismo našli informacije o kasinima i automat-klubovima kakve stoje na turističkim info-stranicama Zagreba.
Obratili smo se Turističkoj zajednici Grada Zagreba (TZGZ) upitavši zašto su kasina i automat-klubovi na njihovim info-stranicama uvršteni u ponudu noćnog života Grada te smatraju li ih značajnim i prepoznatljivim mjestima noćnog života grada da bi bili uvršteni u tu ponudu.
U cijelosti prenosimo odgovore dobivene iz TZGZ-a.
"Informacije na stranicama infozagreb.hr imaju informativni karakter te služe pružanju pregleda različitih sadržaja i usluga koje su posjetiteljima dostupne tijekom boravka u Zagrebu, a dio tog sadržaja predstavljaju i kasina/automat klubovi. Navođenje pojedinih gospodarskih subjekata na internetskim stranicama ne predstavlja njihovo oglašavanje, promociju niti preporuku, već informativni prikaz ponude koja legalno postoji na području grada Zagreba, u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske."
"Riječ je o legalno dostupnom sadržaju"
Nadalje kažu kako Turistička zajednica grada Zagreba ne rangira niti vrednuje pojedine sadržaje prema njihovoj važnosti u turističkoj ponudi grada, već na svojim informativnim kanalima nastoji pružiti pregled različitih sadržaja koji su posjetiteljima dostupni tijekom boravka u Zagrebu.
"Uvrštavanje pojedinog sadržaja na internetske stranice, stoga, ne znači da mu se pridaje poseban značaj ili status, već da je riječ o legalno dostupnom sadržaju za koji posjetitelji mogu pronaći osnovne informacije. Svrha stranica infozagreb.hr jest informiranje korisnika i olakšavanje snalaženja u gradu, uz predstavljanje raznovrsne ponude koja postoji na području Zagreba."
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