Što taj podatak znači za broj automobila? Klasa D broda s ravnopravnom plovidbom u oba smjera, kakav je double-ender, ne mora se okretati u luci, pa ukrcaj i iskrcaj idu mnogo brže. Brži obrt znači više polazaka u jednom danu, a veći broj polazaka u praksi podiže ukupan broj prevezenih vozila, čak i kad pojedinačni kapacitet ostaje isti. Putnik koji stoji u redu u Drveniku ili Orebiću rijetko računa ovu matematiku, no ona je razlog zašto se ljetna gužva razrjeđuje brže nego što bi to bio slučaj s klasičnim trajektom koji se okreće u svakoj luci.