Sud u Budimpešti odlučio: Mađarska neće priznati presude hrvatskih sudova protiv Hernadija

Postupak odlučivanja o priznanju strane sudske presude u slučaju Zsolta Hernádija je zaključen. U skladu s pravilima EU, mora se ispitati je li presuda donesena u drugoj državi članici kompatibilna s mađarskim pravom i temeljnim pravnim načelima EU - javlja danas MOL
U svojoj konačnoj presudi donesenoj 18. ožujka, Sud u Budimpešti odlučio je da Mađarska neće uzeti u obzir niti priznati pravomoćne osuđujuće presude koje su hrvatski sudovi izrekli protiv Zsolta Hernádija, predsjednika Uprave i glavnog izvršnog direktora MOL Grupe, priopćio je MOL.
"U obrazloženju odluke Suda detaljno se navode povrede zakona koje su ozbiljno narušile temeljna ljudska prava Zsolta Hernádija u tim hrvatskim postupcima, posebno i detaljno ističući povredu temeljnog ljudskog prava na nepristrano i pošteno suđenje te ozbiljno ograničavanje njegova prava na obranu.
Nakon nalaza arbitražnih sudova ICSID-a i UNCITRAL-a da korupcija nije dokazana, kao i nakon odluke INTERPOL-a o ukidanju tjeralice, današnja sudska odluka predstavlja još jednu značajnu prekretnicu u ispravljanju dugog niza nepravdi koje su predsjednik Uprave i glavni izvršni direktor, kao i MOL, pretrpjeli od strane Hrvatske", navode u priopćenju.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
