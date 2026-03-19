Sud u Budimpešti odlučio: Mađarska neće priznati presude hrvatskih sudova protiv Hernadija

N1 Info
19. ožu. 2026. 08:59
CEO of Hungarian oil and gas company MOL Group, Zsolt Hernadi, holds his speech in Budapest on November 28, 2025, to mark the 30th anniversary of MOL's listing on the Budapest stock exchange
Attila KISBENEDEK / AFP

Postupak odlučivanja o priznanju strane sudske presude u slučaju Zsolta Hernádija je zaključen. U skladu s pravilima EU, mora se ispitati je li presuda donesena u drugoj državi članici kompatibilna s mađarskim pravom i temeljnim pravnim načelima EU - javlja danas MOL

U svojoj konačnoj presudi donesenoj 18. ožujka, Sud u Budimpešti odlučio je da Mađarska neće uzeti u obzir niti priznati pravomoćne osuđujuće presude koje su hrvatski sudovi izrekli protiv Zsolta Hernádija, predsjednika Uprave i glavnog izvršnog direktora MOL Grupe, priopćio je MOL.

"U obrazloženju odluke Suda detaljno se navode povrede zakona koje su ozbiljno narušile temeljna ljudska prava Zsolta Hernádija u tim hrvatskim postupcima, posebno i detaljno ističući povredu temeljnog ljudskog prava na nepristrano i pošteno suđenje te ozbiljno ograničavanje njegova prava na obranu.

Nakon nalaza arbitražnih sudova ICSID-a i UNCITRAL-a da korupcija nije dokazana, kao i nakon odluke INTERPOL-a o ukidanju tjeralice, današnja sudska odluka predstavlja još jednu značajnu prekretnicu u ispravljanju dugog niza nepravdi koje su predsjednik Uprave i glavni izvršni direktor, kao i MOL, pretrpjeli od strane Hrvatske", navode u priopćenju.

