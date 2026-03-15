Suosnivač kompanije koja nadzire svijet drži predavanja o Antikristu: Privukao pažnju Vatikana
Američki milijarder i investitor rizičnog kapitala Peter Thiel pokrenuo je u nedjelju u Rimu seriju predavanja iza zatvorenih vrata o konceptu Antikrista, što je izazvalo pažnju katoličkih komentatora.
Konferencija, na koju se dolazi samo uz poziv i koja traje do srijede, nije otvorena za medije, a mjesto održavanja nije javno objavljeno. Organizatori koje citiraju mediji navode da sudionici dolaze iz akademskih krugova, tehnološkog sektora i vjerskih zajednica, piše Reuters.
Suosnivač kompanije Palantir Technologies, softverske tvrtke za umjetnu inteligenciju s jakim vezama s američkim obrambenim i obavještajnim agencijama, Peter Thiel posljednjih je godina sve više posvećen vjerskim i filozofskim idejama.
Prošle godine organizirao je sličan niz predavanja u San Franciscu o mogućnosti da se Antikrist – figura koja se suprotstavlja ili poriče Krista – pojavi na globalnoj sceni. Thiel je posebno rekao da je zabrinut da bi se mogao pojaviti Antikrist koji bi stvorio svjetsku vladu, uz obećanje da će spriječiti katastrofe poput nuklearnog rata, opasnosti od umjetne inteligencije ili klimatskih promjena.
Thiel (58) odrastao je u evangelističkoj kršćanskoj obitelji i rekao je da kršćanstvo oblikuje njegov pogled na svijet.
Njegova posjeta privukla je pažnju Rimokatoličke crkve koja je, pod papom Lavom, prvim papom iz Sjedinjenih Država, otvoreno kritizirala neke desničarske politike Donalda Trumpa. Lav je također upozorio na opasnosti koje donosi umjetna inteligencija.
Katolička sveučilišta u Rimu demantirala su medijske spekulacije da bi mogla biti domaćini događaja, a prema službenom papinom rasporedu nije planiran ni susret između Thiela i pape Lava.
„Produženi čin hereze“
Otac Paolo Benanti, koji savjetuje papu o umjetnoj inteligenciji, napisao je u eseju objavljenom u subotu da Thiel djeluje kao „politički teolog“ unutar Silicijske doline.
„Cjelokupno Thielovo djelovanje može se… čitati kao produženi čin hereze protiv liberalnog konsenzusa: izazov samim temeljima građanskog suživota, koje on sada smatra zastarjelima“, napisao je Benanti na stranici Le Grand Continent.
Tekst je bio naslovljen: „Američka hereza: treba li Petera Thiela spaliti na lomači?“
List L’Avvenire, u vlasništvu konferencije talijanskih biskupa, također je ovog tjedna objavio niz članaka koji su bili vrlo kritični prema Thielu.
U jednom od članaka upozorava se da tehnološkim liderima ne treba dopustiti da sami određuju etičke granice, uz argument da vlade moraju braniti demokratski nadzor nad digitalnim platformama i suprotstaviti se širenju dezinformacija.
Thiel zadržava bliske veze s političkim figurama u Washingtonu, uključujući potpredsjednika J. D. Vancea, koji je i sam preobraćenik na katoličanstvo. Thielov dolazak u Rim uslijedio je nakon niza posjeta Italiji istaknutih ličnosti povezanih s američkim konzervativnim pokretom, među kojima su Steve Bannon, Elon Musk i sam Vance.
Prema rasporedu premijerke, nije planiran sastanak između Thiela i talijanske premijerke Giorgije Meloni.
