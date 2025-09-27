DPA/PIXSELL

Peter Thiel je njemačko-američki poduzetnik, investitor i politički donator, najpoznatiji kao suosnivač PayPala i Palantira – tvrtke za analitiku podataka koja je blisko surađivala s američkim obavještajnim agencijama i imigracijskom službom ICE. Bio je jedan od prvih ulagača u Facebook, a danas je utjecajna i kontroverzna figura na desnici u SAD-u

Thielove ideje o tehnološkoj stagnaciji, radikalnim inovacijama i kritici liberalnih vrijednosti oblikovale su ga u ključnog aktera na sjecištu Silicijske doline i konzervativne politike.



Co founder of PayPal and early Facebook investor, Peter Thiel @peterthiel melts down when asked about Israel using Artificial Intelligence AI to bomb and kill Palestinian civilians in Gaza



“My bias is to defer to Israel”



Just shameful pic.twitter.com/nQyfYTh7qQ — Khalissee (@Kahlissee) July 26, 2024



Pomogao JD Vanceu

Novac je lako pratiti. Ako se vratite kroz političke donacije tehnološkog poduzetnika Petera Thiela, ubrzo ćete naići na transfer od 15 milijuna američkih dolara poslanih Protect Ohio Values, izbornom fondu J.D. Vancea. Donacije iz 2022. bile su nevjerojatan doprinos jednoj senatskoj utrci i pomogle su staviti Vancea (Thielovog bivšeg zaposlenika u fondu Mithril Capital) na pobjednički put.

Ali ako novac ima značaj, jednako tako imaju i ideje. Ako se vratite kroz Vanceove govore, čut ćete odjeke Thielova glasa, piše The Conversation.

Breaking: Activists are blocking the doors of Palantir’s NYC Office. Palantir is the mass surveillance company building the technology ICE is using to abduct our neighbors here in NYC.



NEW YORKERS MUST REJECT PALANTIR AT EVERY TURN. pic.twitter.com/UqIjwwf3Rv — Planet Over Profit (@pop4climate) June 26, 2025

Država kao start-up

Prema toj viziji, pad američkih elita (a time i nacije) rezultat je tehnološke stagnacije: pada inovacija, trivijalnih distrakcija, slomljene infrastrukture. Kako bi se Amerika ponovno "učinila velikom", Thiel vjeruje da tehnologija mora imati prednost, korporacije biti oslobođene okova, a država nalikovati - startupu.

Za Vancea, koji je sada postao potpredsjednik SAD-a, Thielovo predavanje o tim temama na Pravnom fakultetu Yalea bilo je “najznačajniji trenutak” njegova studija.

Thielov utjecaj na politiku istodobno je financijski, tehnički i ideološki. The New York Times ga je nedavno opisao kao “najutjecajnijeg desničarskog intelektualca posljednjih 20 godina”. Njegova moćna kombinacija mreža, novca, strategije i podrške djeluje kao sila koja pomiče politički krajolik udesno i stvara uzor za nove političke aktere.

Thielu se sada, uz oznake “hedge fond investitor” i “tehnološki poduzetnik”, pridodaje i nova: republikanski kraljotvorac.

NEW: A former Palantir employee is sounding the alarm.



Peter Thiel’s company rose to prominence working with military, law enforcement & ICE. They capitalize on fear and unrest to make money.



Now they want you to pay them to build the “government’s central operating system.” pic.twitter.com/QEDYfqwXcb — More Perfect Union (@MorePerfectUS) April 17, 2025

Tko je Peter Thiel?



Rođen u Njemačkoj, odrastao u SAD-u, s dijelom djetinjstva u aparthejdom obilježenoj Južnoj Africi, Thiel je rano pokazivao interes za kontroverznu politiku i kulturne ratove. Studirao je filozofiju i pravo na Stanfordu, gdje je osnovao The Stanford Review, konzervativno-libertarijanski studentski list.

Njegova kršćanska vizija oblikuje uvjerenje u svijet u padu ili čak na rubu apokalipse, kojemu mogu pomoći samo hrabre tehnološke elite.

Godine 1998. suosniva Confinity, tvrtku koja stvara PayPal. Nakon što je eBay 2002. kupio PayPal za 1,5 milijardi dolara, Thiel postaje multimilijunaš. Ulaže u startupe poput Facebooka te osniva hedge fond Clarium i fond rizičnog kapitala Founders Fund. Njegova filozofija: svijet je zaglavljen, potrebna je veća ambicija i tehnologija.

Najpoznatiji primjer je Palantir, tvrtka koja spaja analitiku podataka i vojno-obavještajni sektor, danas duboko povezana s američkom vladom i posebno imigracijskom službom (ICE).

You may know the software company Palantir as a contractor for ICE + the military. But in recent months, it's relaunched its merch store & said it wants to be a "lifestyle brand."



What does it mean for Palantir to be a lifestyle brand...? I unpacked it here. Link in the reply. pic.twitter.com/B2gb1aDros — Caroline Haskins (@car0linehaskins) September 22, 2025

Politički angažman



Thielove političke donacije započinju 2011., s podrškom Ronu Paulu. U Trumpu 2016. vidi priliku: donira 1,25 milijuna dolara i dobiva govorničko mjesto na Republikanskoj konvenciji, gdje istupa kao “ponosni gej, republikanac i Amerikanac”. Trumpova pobjeda pokazuje se kao unosna investicija — Palantir ubrzo dobiva milijunske državne ugovore.

Paradoksi i kontradikcije



Thiel je pun proturječja: libertarijanac koji zarađuje na državnim ugovorima; kapitalist koji slavi monopol; imigrant koji podržava ksenofobne politike; konzervativni republikanac i istodobno otvoreno gay. Kritičari tvrde da te suprotnosti čine njegove stavove nelogičnima, ali Thiel u njima vidi snagu. Njegova filozofija – često opisana kao tehnofašizam – funkcionira poput kolaža kontradiktornih ideja koje radikalna desnica uspješno kombinira.

Thielova moć i politička ostavština: pokazati da možete biti istodobno filozofski poduzetnik, neliberalni patriot i queer konzervativac.