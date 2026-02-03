"bonanza vojnog ai-a"
Ekonomija genocida: Kako rat postaje katalizator rasta vojne industrije
Razvoj najsuvremenijeg oružja temelji na umjetnoj inteligenciji za Pentagon, a uvelike ga financiraju fondovi rizičnog kapitala koji profitiraju od izraelskog genocida nad Palestincima u Gazi, upozorava Elke Schwarz sa londonskog sveučilišta
X-BAT sam bira mete
Jedan od primjera je X-BAT.
Na spektakularnom predstavljanju 21. listopada 2025., uz zamračenu dvoranu, dimne efekte i crni svileni zastor, vojni start-up Shield AI otkrio je model svog budućeg borbenog drona-mlažnjaka X-BAT.
Prema navodima tvrtke, X-BAT bi se lansirao okomito, bez potrebe za pistama, s različitih brodova, a ne samo nosača zrakoplova. Dron bi imao sposobnost samostalnog odabira ciljeva i ispaljivanja oružja bez ljudske kontrole, uz moguću ograničenu ljudsku uključenost.
Iako stvarni X-BAT još ne postoji, a prvi letovi najavljeni su za jesen 2026., on već sada simbolizira novu generaciju AI-vođenog oružja koje razvijaju vojni start-upovi uz potporu iznimno bogatih fondova rizičnog kapitala.
🚨X-BAT and the End of Human Centered Air Combat— Skywatch Signal (@UAPWatchers) February 2, 2026
For years, military aviation has talked about autonomy as if it were a supporting feature, a tool to help pilots. Something to reduce workload without removing control, but that has all changed...
Developed by Shield AI, X-BAT… pic.twitter.com/X5HtU1WCOb
Profesorica Elke Schwarz sa sveučilišta Queen Mary u Londonu upozorava da se radi o „bonanzi vojne umjetne inteligencije“. Između 2022. i 2023. američki savezni ugovori za vojnu AI gotovo su se utrostručili, uz potencijalni rast vrijednosti od čak 1.200 posto.
Prema J.P. Morganu, ulaganja rizičnog kapitala u vojnu i zrakoplovnu industriju iznosila su 48 milijardi dolara u 2024., dok su u prvoj polovici 2025. već dosegnula 38 milijardi dolara.
Profitiranje od genocida u Gazi
Mnogi veliki fondovi koji financiraju razvoj AI oružja za Pentagon — poput Andreessen Horowitza, Sequoie Capitala, Lux Capitala i Founders Funda — istodobno ulažu u izraelske tehnološke tvrtke, čime, kako navode kritičari, profitiraju od izraelskog genocida u Gazi, kako navodi Truthout.
MEET X-BAT: America’s New AI-Powered Fighter Jet with No Pilot pic.twitter.com/mWNZB3Hiuu— Isabella Rossellini (@isabellRoseXoXo) January 31, 2026
Unatoč pozivima UN-ove izvjestiteljice Francesce Albanese da se prekine svaka suradnja s „ekonomijom okupacije koja se pretvorila u ekonomiju genocida“, ulaganja se nastavljaju.
Američki odbor za prijateljstvo (AFSC) navodi Shield AI kao tvrtku koja profitira od genocida, ističući da Izrael u Gazi koristi njihov dron Nova 2 za borbe u zatvorenim prostorima.
Schwarz upozorava da ulazak moćnih fondova rizičnog kapitala u vojnu industriju dodatno jača lobiranje u Washingtonu, dok političari i vojni dužnosnici često nemaju tehničko znanje za realnu procjenu vrijednosti AI-oružja koje im se prodaje.
Rat kao poslovni katalizator
Prema Schwarz, pritisak investitora na brz razvoj i profitabilnost nosi ozbiljne rizike:
„Možda je najalarmantnija posljedica to što rat postaje idealan katalizator rasta vojne industrije.“
Dronovi poput X-BAT-a, koji bi nosili rakete dugog dometa i navođene bombe od 500 kilograma, mogli bi omogućiti SAD-u i Izraelu nastavak masovnih zračnih napada uz manji politički trošak, jer piloti djeluju izvan zone napada.
Globalne posljedice
Uporaba dronova već danas razara regije poput Sudana, gdje je rat raselio više od 11 milijuna ljudi, a desetci milijuna trebaju humanitarnu pomoć. Dronovi omogućuju slabijim vojskama da nanose golemu štetu i produžuju sukobe, često s teškim posljedicama po civile.
Etika i odgovornost
Iako iz Shield AI-a izbjegavaju politička pitanja, kritičari upozoravaju da se AI-oružje i nadzorni sustavi sve više koriste za očuvanje moći i bogatstva malog broja iznimno bogatih ljudi.
U svojoj knjizi Death Machines, profesorica Schwarz postavlja pitanje:
„Što mi to zapravo radimo?“
I još važnije: što ćemo učiniti kako bismo spriječili da tehnologije poput X-BAT-a dodatno unište živote milijuna ljudi?
