„Svaki ‘Viktor’ koji živi od europskog novca, a pokušava rasprodati europske interese, zaslužuje jedan pošten šamar“

„Svaki ‘Viktor’ koji živi od europskog novca, dok istovremeno pokušava rasprodati europske interese, zaslužuje jedan pošten šamar“, poručio je ukrajinski predsjednik, jasno ciljajući na mađarskog premijera. Naglasio je kako činjenica da se netko osjeća ugodno u Rusiji ne znači da se smije dopustiti da se europske prijestolnice pretvore u male Moskve.