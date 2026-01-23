„Svaki ‘Viktor’ koji živi od europskog novca, a pokušava rasprodati europske interese, zaslužuje jedan pošten šamar“

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski održao je upečatljiv govor na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu, gdje je oštro napao unutarnje neprijatelje Europe i uputio izravne uvrede mađarskom premijeru Viktoru Orbánu.
Zelenski je upozorio da sile koje žele uništiti Europu ne gube ni jedan dan, dodajući kako te snage sada djeluju čak i unutar same Europske unije.
„Svaki ‘Viktor’ koji živi od europskog novca, dok istovremeno pokušava rasprodati europske interese, zaslužuje jedan pošten šamar“, poručio je ukrajinski predsjednik, jasno ciljajući na mađarskog premijera. Naglasio je kako činjenica da se netko osjeća ugodno u Rusiji ne znači da se smije dopustiti da se europske prijestolnice pretvore u male Moskve.
“Every Viktor who lives off European money while trying to sell out European interests deserves a slap upside the head.” - Zelensky at Davos— Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) January 22, 2026
Osim obračuna s političkim protivnicima unutar Unije, Zelenski je pozvao na drastično jačanje sankcija. Istaknuo je da Rusija pokušava otjerati Ukrajince u smrt hladnoćom na minus 20 stupnjeva, ali i podsjetio da Moskva ne bi mogla proizvoditi rakete bez ključnih komponenti koje dolaze iz inozemstva, prenosi Jutarnji.
„Prečesto se ljudi skrivaju iza izgovora da Kina pomaže Rusiji. Da, pomaže, ali ne samo Kina. Rusija dobiva komponente od tvrtki iz Europe, SAD-a i Tajvana“, upozorio je Zelenski.
Prema njegovim riječima, Europa mora učiniti više kako bi njezine sankcije blokirale neprijatelje jednako učinkovito kao i one američke.
U kontekstu aktualnosti oko Grenlanda, Zelenski je ponudio pomoć ukrajinskih snaga NATO-savezu, tvrdeći da je Ukrajina sposobna pomoći u potapanju ruskih brodova u blizini Grenlanda. „Tamo bi tonuli na potpuno isti način na koji tonu blizu Krima“, samouvjereno je izjavio.
