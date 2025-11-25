Oglas

Protuzračna obrana

Švedska nabavlja oružje dalekog dometa: "Rat u Ukrajini pokazuje da..."

author
Hina
|
25. stu. 2025. 15:41
Projektili
N1

Švedska vojska želi krstareće rakete dugog dometa sposobne pogoditi ciljeve duboko u drugim zemljama, što je, prema riječima ministra obrane, sredstvo odvraćanja potrebno kako bi se pariralo ruskim projektilima dugog dometa, javlja u utorak Reuters.

Oglas

U izvješću podnesenom vladi ovog tjedna, švedske oružane snage istaknule su da žele oružane sustave s dometom do 2000 km kako bi mogli gađati vojna postrojenja i kritičnu infrastrukturu duboko iza neprijateljskih linija.

"Iskustvo iz rata u Ukrajini pokazuje da Rusija snažno razvija svoje sposobnosti dugog dometa, kako krstarećim raketama, balističkim raketama, tako i bespilotnim letjelicama dugog dometa", rekao je za Reuters ministar obrane Pal Jonson.

"Moramo izgraditi jače sredstvo odvraćanja protiv te prijetnje", poručio je ministar.

Udaljenost između Moskve i Stockholma je oko 1000 km. Švedske zračne snage naručile su švedsko-njemačke krstareće rakete Taurus, s dometom od oko 500 km, za svoje borbene zrakoplove Gripen, ali Jonson je rekao da bi se mogli razmotriti i drugi sustavi.

U izvješću se također navodi da se očekuje da će Rusija povećati svoje vojne kapacitete u sljedećih pet godina te da Švedska treba povećati sposobnosti svoje protuzračne obrane i obavještajne službe, uključujući dronove i špijunske satelite.

Teme
Dalekometni projektili Rat u Ukrajini Švedska Švedska vojska

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ