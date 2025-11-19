Kako su teretane postale mjesta okupljanja rasista i ekstremnih desničara

Četvorica članova „aktivnog kluba” osuđena su na zatvorsku kaznu u Švedskoj zbog rasističkih napada
Muškarci u dobi od 20 do 23 godine proglašeni su krivima na suđenju koje je otkrilo obrazac okupljanja ekstremno desnih aktivista u teretanama, piše Guardian.
Četvorica muškaraca u Švedskoj proglašena su krivima za rasno motivirane napade i osuđena na zatvor nakon suđenja koje je pokazalo rastući obrazac okupljanja ekstremno desnih aktivista u fitness klubovima.
Četvorica muškaraca, starih od 20 do 23 godine, bili su članovi tzv. „aktivnog kluba”. Takvi klubovi labavo su organizirane skupine koje se sastaju u teretanama i promiču bijeli nacionalizam, mizoginiju i hiper-maskulinu ideologiju, navodi Guardian.
Tužitelji su tvrdili da su četvorica, koja su bila povezana s organizacijom Active Club Sweden, u kolovozu u središtu Stockholma birala „osobe stranog podrijetla” kao mete napada u kratkom vremenu.
Sud u Stockholmu u utorak je utvrdio da njihovi postupci predstavljaju zločin iz mržnje te ih osudio na kazne od šest mjeseci do tri godine zatvora, uz obvezu isplate odštete. Jedan je muškarac također osuđen za vandalizam, uključujući iscrtavanje simbola ekstremne desnice na izlogu trgovine.
Ekstremna desnica u Švedskoj prisutna je već dugo, ali – kao i u ostatku Europe i SAD-a – posljednjih se godina bilježi dramatična promjena u dominantnim skupinama, njihovoj strukturi, aktivnostima i načinu regrutiranja, pisao je Guardian u ožujku ove godine.
Broj aktivnih skupina na švedskoj ekstremnoj desnici najveći je od 2008., prema novom izvješću švedskog antirasističkog instituta Expo. Nakon nekoliko godina pada, prošla je godina donijela porast broja skupina koje “privlače novu generaciju mladih muškaraca koji su izgubili vjeru u demokraciju”. Nasilje, navodi se u izvješću, ima sve važniju ulogu – “i retorički i u konkretnim nasilnim djelima”.
Najveća neonacistička skupina u Švedskoj, Nordijski pokret otpora (Nordiska motståndsrörelsen, NMR), više nije snaga kakva je nekad bila. Njene aktivnosti ozbiljno su pogođene prošlogodišnjom odlukom SAD-a da je proglasi terorističkom organizacijom, što je rezultiralo zamrzavanjem imovine povezane sa SAD-om i blokiranjem pristupa američkom financijskom sustavu. Dodatno ju je oslabio i vodstveni vakuum te sve teži proces privlačenja mlađih muškaraca, dok članstvo stari.
No, u njezinoj sjeni pojavila se mnoštva novih, manjih, agilnijih i – mnogima – nevidljivijih skupina. One koriste rasističke memeove i nasilne videozapise za privlačenje novih članova na platformama poput TikToka, prije nego razgovor presele na druge, privatne platforme.
Među najuspješnijima je Aktivklubb Sverige, koji djeluje kao krovna organizacija u Švedskoj za pet manjih skupina diljem zemlje, uključujući White Boys Stockholm. Domaća skupina Gym XIV, koja se fokusira na tjelesnu pripremu i pripremu za nasilje, također je odigrala ključnu ulogu u razvoju švedskog pokreta aktivnih klubova. I Aktivklubb i Gym XIV razvili su široke međunarodne veze diljem Europe i SAD-a – Aktivklubb je dio međunarodne mreže Active Club, koju je 2020. osnovao američki ekstremno desni militant Robert Rundo.
