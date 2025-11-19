Kako su teretane postale mjesta okupljanja rasista i ekstremnih desničara

Među najuspješnijima je Aktivklubb Sverige, koji djeluje kao krovna organizacija u Švedskoj za pet manjih skupina diljem zemlje, uključujući White Boys Stockholm. Domaća skupina Gym XIV, koja se fokusira na tjelesnu pripremu i pripremu za nasilje, također je odigrala ključnu ulogu u razvoju švedskog pokreta aktivnih klubova. I Aktivklubb i Gym XIV razvili su široke međunarodne veze diljem Europe i SAD-a – Aktivklubb je dio međunarodne mreže Active Club, koju je 2020. osnovao američki ekstremno desni militant Robert Rundo.