BBC: Ukrajina dogovara sastanak Zelenskog i Trumpa

Ipak, razlika između uvjeta koje su spremne prihvatiti Ukrajina i Rusija još je uvijek vrlo velika, a malo je vjerojatno da će Kremlj pristati na sporazum koji bi Kijev mogao odobriti. Čelnici u Kijevu i Europi kritizirali su početni nacrt mirovnog plana, tvrdeći da je previše povoljan za Rusiju.