BBC: Ukrajina dogovara sastanak Zelenskog i Trumpa

Šef ukrajinske sigurnosti kaže da se nada kako će organizirati posjet predsjednika Volodimira Zelenskog SAD-u „u prvom pogodnom terminu“ ovog mjeseca, dok diplomatski pokušaji okončanja rata traju.
Rustem Umerov, čelnik ukrajinskog Vijeća za nacionalnu sigurnost, rekao je u utorak da su SAD i Ukrajina postigli „zajedničko razumijevanje ključnih uvjeta sporazuma“ o kojem se razgovaralo na prethodnim pregovorima u Ženevi.
Bijela kuća nije komentirala mogućnost razgovora Donald Trump–Volodimir Zelenski. U međuvremenu, SAD je potvrdio da će se njegovi dužnosnici sastati s ruskim predstavnicima u Abu Dhabiju.
Borbe su se nastavile tijekom noći, a Rusija i Ukrajina razmijenile su zračne napade.
Dužnosnici u Kijevu rekli su da je najmanje šest ljudi poginulo u ruskim napadima na grad, dok su ruski dužnosnici izvijestili da su najmanje tri osobe poginule u ukrajinskom napadu u Rostovskoj oblasti.
Umerov je rekao da se njegov tim „veseli“ organiziranju Zelenskovog posjeta SAD-u „u prvom pogodnom terminu u studenome kako bi se dovršili posljednji koraci i postigao dogovor“ s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.
U objavi na društvenim mrežama u utorak napisao je da su američka i ukrajinska delegacija postigle „zajedničko razumijevanje ključnih uvjeta“ mirovnog plana, referirajući se na njihov sastanak u Ženevi u nedjelju.
Američki dužnosnik rekao je za BBC da je Ukrajina „pristala na mirovni sporazum“, dodajući da postoji „još nekoliko manjih detalja koje treba razriješiti“, ne navodeći pojedinosti.
Ipak, razlika između uvjeta koje su spremne prihvatiti Ukrajina i Rusija još je uvijek vrlo velika, a malo je vjerojatno da će Kremlj pristati na sporazum koji bi Kijev mogao odobriti. Čelnici u Kijevu i Europi kritizirali su početni nacrt mirovnog plana, tvrdeći da je previše povoljan za Rusiju.
Protuprijedlozi – navodno sastavljeni od strane Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske i Njemačke – isključili su bilo kakvo priznanje ruskih okupiranih područja, povećali dozvoljenu veličinu ukrajinske vojske i ostavili otvorena vrata ukrajinskom ulasku u NATO.
Zelenski je pozdravio predložene izmjene spornog američkog 28-točkastog mirovnog plana.
„Sada popis nužnih koraka za okončanje rata može postati ostvariv“, rekao je Zelenski. „Mnogi ispravni elementi uvršteni su u ovaj okvir.“
Kremlj je odbacio amandmane kao „potpuno nekonstruktivne“. Međutim, američki dužnosnik rekao je u utorak BBC-u da će se njihov tim sastati s ruskim predstavnicima u Abu Dhabiju radi daljnje rasprave o planu.
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov – koji neće prisustvovati sastanku – rekao je da Kremlj još nije primio „privremenu“ verziju revidiranog plana, dodajući da bi dokument trebao odražavati „duh i slovo“ razgovora u Aljasci između Trumpa i predsjednika Vladimira Putina u kolovozu.
Odvojeno od toga, Ujedinjeno Kraljevstvo objavilo je da će se virtualni sastanak „koalicije voljnih“ europskih saveznika Ukrajine također održati u utorak.
Ranije tijekom dana, Zelenski je rekao da je imao „dobar i vrlo produktivan“ razgovor s britanskim premijerom Keirom Starmerom, u kojem su razgovarali o dnevnom redu sastanka.
