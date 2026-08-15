magnitude 5
Potres na jugu Španjolske
Potres magnitude 5 pogodio je u subotu rano ujutro područje Granade na jugu Španjolske, s epicentrom u mjestu Alhendín, priopćile su španjolske vlasti.
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U potresu zasad nema ozlijeđenih, ali je zabilježena materijalna šteta.
"Noć uznemirenosti u Granadi nakon potresa magnitude 5 koji je prouzročio određenu materijalnu štetu, a podrhtavanje se osjetilo i u nekoliko drugih provincija", izvijestio je predsjednik andaluzijske vlade Juanma Moreno putem X-a.
"Budimo mirni i vrlo oprezni u blizini oštećenih krovova i pročelja koja bi se još mogla urušiti te, molim vas, slijedimo sve preporuke", poručio je stanovnicima.
#Earthquake (#terremoto) possibly felt 5 sec ago in #Spain (detected from https://t.co/6tTja9gIq5). Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) August 15, 2026
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Služba za hitne slučajeve 112 zaprimila je više od 200 poziva građana.
Španjolski Nacionalni geografski institut (IGN) u početku je procijenio magnitudu potresa na 4,8, no naknadno ju je povisio na 5. Potres se dogodio na dubini od dva kilometra.
Zabilježena su odronjavanja, pad dijelova pročelja i krovova te druga materijalna šteta na više lokacija u Granadi.
U mjestu Las Gabias preventivno je evakuirana jedna zgrada zbog sumnje na oštećenja.
Mjesto Huétor Vega ostao je bez električne energije.
Gradske vlasti Granade priopćile su da nema ozbiljne ni raširene štete, ali se provjeravaju pojedinačna oštećenja.
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