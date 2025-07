Tko će naslijediti Arcea? EU prati izbore, Stier na čelu misije

Vladajuća stranka Pokret za socijalizam (MAS), koja je pobijedila na izborima 2020., namjeravala je ponovo kandidirati aktualnog predsjednika Arcea, ali on je to odbio. Stranka je zatim odabrala Eduarda del Castilla kao kandidata, a za to mjesto je bio zainteresiran i Evo Morales, koji je bio predsjednik Bolivije od 2006. do 2019. godine.