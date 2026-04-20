Tri europske zemlje zabranile Ficu let iznad svoga zračnog prostora

Estonski ministar vanjskih poslova Margus Tsahkna izjavio je da Estonija ni ove godine neće dopustiti prelete dužnosnika koji putuju u Moskvu na obilježavanje Dana pobjede 9. svibnja kroz svoj zračni prostor.
Rusija svake godine 9. svibnja vojnom paradom obilježava kraj Drugog svjetskog rata, a u Moskvi će se ove godine održati ceremonija povodom 81. obljetnice kojoj bi trebali prisustvovati i strani čelnici.
Europski i NATO lideri uglavnom bojkotiraju ovaj događaj otkako je Rusija 2022. pokrenula sveobuhvatnu invaziju na Ukrajinu. Ipak, Slovačka je u više navrata izrazila protivljenje pokušajima Europske unije da pruži potporu Kijevu.
Slovački premijer Robert Fico izjavio je u subotu da su Latvija i Litva odbile odobriti prelet njegova zrakoplova prema Moskvi sljedećeg mjeseca, a Tsahkna je potvrdio da će isto učiniti i Estonija, piše News.err.ee.
Ista odluka donesena je i prošle godine
Sve tri zemlje istu su odluku donijele i prošle godine u znak solidarnosti s Ukrajinom.
„Fico ni ovaj put neće dobiti dopuštenje za korištenje estonskog zračnog prostora za let prema Moskvi na paradu 9. svibnja, događaj koji ima za cilj veličanje agresora. To smo odbili i prošle godine, a isti princip vrijedi i sada“, poručio je Tsahkna u priopćenju.
Ministar je dodao da je stav Estonije jasan: „Nijedna država ne može koristiti naš zračni prostor za jačanje odnosa s Rusijom u trenutku kada Rusija nastavlja kršiti međunarodne norme i provoditi agresiju protiv Ukrajine i sigurnosti Europe u cjelini.“
Fico je odgovorio kako će pronaći alternativnu rutu: „Sigurno ću naći drugi put, kao i prošle godine kada nas je Estonija blokirala.“
Iz estonskog Ministarstva vanjskih poslova poručuju da zemlje EU-a i NATO-a inače primjenjuju jedinstvenu proceduru za odobravanje slijetanja i preleta tijekom službenih posjeta, no to se ne odnosi na korištenje estonskog zračnog prostora za putovanja u Rusiju.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
