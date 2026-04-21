Amnesty International
Tri svjetska čelnika su "predatori" koji uništavaju svijet
Globalna organizacija za ljudska prava tvrdi da čelnici triju država koje stoje iza razarajućih ratova potiču druge države na kršenja prava.
Izrael, Rusija i Sjedinjene Američke Države predvode uništavanje globalnih ljudskih prava, objavio je Amnesty International, opisujući čelnike tih zemalja kao „proždrljive predatore“ usmjerene na ekonomsku i političku dominaciju, prenosi Al Jazeera.
„Globalno okruženje u kojem je mogla procvjetati primitivna brutalnost dugo se stvaralo“, napisala je Agnes Callamard, čelnica ove organizacije, u godišnjem izvješću o stanju ljudskih prava u svijetu, objavljenom u utorak.
U 2025. godini „napravljeni su nagli zaokreti od međunarodnog poretka zamišljenog nakon Holokausta i potpunog razaranja svjetskih ratova, koji se tijekom proteklih 80 godina gradio sporo i bolno, iako nedovoljno“, rekla je.
Na konferenciji za medije u Londonu u ponedjeljak Callamard je izjavila da većina vlada nastoji umiriti „predatore“ umjesto da im se suprotstavi. „Neke su čak pomislile imitirati nasilnike i pljačkaše“, rekla je.
Španjolska je, međutim, iznimka u Europi zbog kritike izraelskog genocida nad Palestincima u Pojasu Gaze i američko-izraelskih napada na Iran te „stoji iznad dvostrukih standarda koji uništavaju međunarodni sustav“, dodala je Callamard.
Smatra da su izraelski premijer Benjamin Netanyahu, američki predsjednik Donald Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je 2022. poslao vojsku u susjednu Ukrajinu, imali „apsolutno dramatičan“ utjecaj na svijet.
Njihovo ponašanje „ohrabruje sve one koji su skloni sličnim postupcima“, rekla je Callamard. „To omogućuje umnožavanje imitatora diljem svijeta, pa se sada suočavamo s mnogo agresivnijim i brutalnijim stanjem nego prije tri ili četiri godine.“
‘Autoritarne prakse pojačane su diljem svijeta’
Amnestyjevo izvješće o stanju ljudskih prava u svijetu donosi sumornu sliku, dokumentirajući napade na temeljne građanske slobode u većini država.
„Autoritarne prakse pojačane su diljem svijeta“, navodi se u izvješću, koje na 400 stranica opisuje navodna kršenja u zemljama od Afganistana do Zimbabvea.
Izraelski genocid u Gazi, ruski „zločini protiv čovječnosti“ u Ukrajini te američko-izraelski rat protiv Irana navedeni su kao primjeri sukoba u kojima se ignoriraju međunarodni zakoni.
U dijelu o represiji Ujedinjeno Kraljevstvo se kritizira zbog obračuna s pokretom solidarnosti s Palestinom i skupinom Palestine Action, koja provodi izravne akcije protiv lokacija povezanih s izraelskom vojskom i trenutačno vodi pravnu bitku protiv svoje zabrane kao „terorističke“ organizacije.
Talibani u Afganistanu odgovorni su za daljnju rodno uvjetovanu diskriminaciju u 2025., navodi se u izvješću, uz mjere koje isključuju žene iz obrazovanja i rada, dok se nepalske vlasti optužuju za neuspjeh u istrazi slučajeva nasilja nad Dalit ženama.
Izvješće Amnestyja dolazi u trenutku kada diljem svijeta bjesne brojni sukobi.
Američko-izraelski napad na Iran odnio je više od 3.000 života, dok su izraelski napadi u Libanonu usmrtili gotovo 2.400 ljudi. U Gazi je potvrđeni broj poginulih od izraelskih napada od listopada 2023. premašio 72.500, dok je razoreni teritorij i dalje izložen bombardiranju. U Ukrajini je od početka ruske sveobuhvatne invazije prije više od četiri godine poginulo više od 15.000 ljudi.
Sukobi na Bliskom istoku „proizvod su silaska u bezakonje, omogućenog vizijom svijeta u kojem se ratovanje i ubijanje civila normaliziraju“, rekla je Callamard.
„Nisu poduzeti učinkoviti koraci protiv Izraela zbog njegovog ponovljenog i stalnog kršenja osnovnih standarda humanosti.“
Ipak, Amnesty vidi i određene razloge za optimizam.
Navodi primjere „otpora“ poput prosvjeda koje predvodi generacija Z; sve veći broj država koje se pridružuju tužbi Južne Afrike protiv Izraela za genocid pred Međunarodnim sudom pravde (ICJ); optužnice Međunarodnog kaznenog suda (ICC) za zločine protiv čovječnosti protiv bivšeg filipinskog predsjednika Rodriga Dutertea; posebni tribunal Vijeća Europe za zločin agresije protiv Ukrajine; te nalog za uhićenje ICC-a protiv dvojice talibanskih vođa zbog „rodno utemeljenog progona“.
