Španjolska o Izraelu: Njihov napad treba biti na savjesti svakome tko ima ljudskosti. Istinska sramota

Španjolski ministar vanjskih poslova Jose Manuel Albares u četvrtak je optužio Izrael za kršenje međunarodnog prava i novopostignutog dvotjednog primirja na Bliskom istoku izvođenjem zračnih napada na Libanon u srijedu.
Oglas
"Jučer smo vidjeli kako je Izrael, kršeći primirje i suprotno međunarodnom pravu, ispalio stotine bombi na Libanon", rekao je u španjolskom parlamentu u Madridu. "To je učinio u trenutku dok se pojavio tračak nade za čitavu regiju. Taj napad je istinska sramota, on treba biti na savjesti svakome tko ima imalo ljudskosti", dodao je.
Španjolska je među zapadnim zemljama jedan od najvatrenijih kritičara američkih i izraelskih napada u Iranu i Libanonu. Zatvorila je svoj zračni prostor za bilo koje zrakoplove uključene u rat koji Madrid naziva nepromišljenim i nezakonitim.
Albares je u četvrtak najavio da će Španjolska ponovno otvoriti svoju veleposlanstvo u Teheranu u nadi da će postići mir u regiji.
"Naložio sam našem veleposlaniku u Teheranu da se vrati, da ponovno preuzme svoju dužnost i ponovno otvori naše veleposlanstvo te da se pridružimo ovom naporu za mir sa svih mogućih strana, uključujući i iranski glavni grad," rekao je Albares novinarima.
Španjolsko veleposlanstvo u Iranu evakuirano je 7. ožujka zbog bombardiranja i nakon što je omogućilo izlazak svih Španjolaca koji su u toj zemlji živjeli, a koji su htjeli otići.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas