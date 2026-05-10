Velika zabrinutost
Njemački gradić priprema se za "dramatične posljedice" zbog Trumpove odluke
Slikoviti bavarski gradić Vilseck domaćin je američkim snagama još od kraja Drugog svjetskog rata, a mogao bi teško osjetiti odluku predsjednika Donalda Trumpa o povlačenju najmanje 5000 vojnika iz Njemačke.
Iako još nije potvrđeno koje će postrojbe biti obuhvaćene tom odlukom, očekuje se odlazak 2. Stryker konjičke pukovnije — jedine stalne brigade američke vojske u Njemačkoj — smještene u vojarni Rose Barracks u Vilsecku, javlja Reuters.
"Posljedice bi bile dramatične", rekao je novi gradonačelnik Thorsten Graedler, koji je ovaj tjedan preuzeo dužnost suočen s mogućim gubitkom tisuća radnih mjesta u ruralnom području gdje je baza jedan od najvećih poslodavaca.
Tijekom godina, kaže Graedler, prisutnost baze s tisućama dobro plaćenih poslova za lokalno stanovništvo i stalnim priljevom mušterija za lokalne tvrtke stvorila je ovisnost čiji se rizici sada jasno vide.
"Naš cijeli Vilseck velikim dijelom živi od vojnog poligona — kafići, restorani, autoservisi, supermarketi", rekao je.
SAD traži veća europska ulaganja u obranu
Odluka o povlačenju vojnika dolazi u trenutku pojačanog pritiska Washingtona na europske države da povećaju izdvajanja za obranu, uz optužbe da su se previše oslanjale na američku vojsku i zanemarivale vlastite oružane snage.
Još tijekom Trumpova prvog mandata govorilo se o povlačenju 2. konjičke pukovnije, brigade opremljene oklopnim vozilima Stryker, no tadašnji predsjednik Joe Biden kasnije je odustao od tih planova.
"Važno je reći da još nije službeno potvrđeno da će Strykeri zaista otići. Zato još nisam izgubio nadu", rekao je Graedler.
Njemačka vlada, koja je posljednjih godina znatno povećala ulaganja u obnovu vojske nakon dugog razdoblja zapuštanja, poručila je da najava povlačenja nije veliko iznenađenje.
No, osim gospodarskog udara, vijest bi predstavljala i snažan kulturni šok za gradić čijih 6500 stanovnika brojčano nadmašuju američki vojnici i njihove obitelji.
Iako je broj američkih vojnika znatno manji nego tijekom vrhunca Hladnog rata — kada je u Njemačkoj bilo raspoređeno i do 250.000 američkih vojnika te deseci tisuća civilnih zaposlenika — njihova prisutnost desetljećima je bila sastavni dio života generacija zapadnih Nijemaca.
Do pada Berlinskog zida 1989. godine čak 60 posto svih američkih vojnih baza u inozemstvu nalazilo se u Njemačkoj, uz stotine drugih lokacija, uglavnom u gradovima jugozapadne Njemačke poput Vilsecka. Mnoge su funkcionirale kao "male Amerike" sa svojim stambenim naseljima, trgovinama i sadržajima unutar baza, ali su snažno obilježile i lokalne zajednice.
"Ne poznajem Vilseck drukčije nego kao mjesto u kojem Amerikanci i Nijemci žive zajedno", rekao je Graedler.
Mnogi američki vojnici vole život u Njemačkoj
Danas je u Njemačkoj ostalo oko 35.000 američkih vojnika, što je i dalje najveći američki vojni kontingent u Europi. Vojnici i njihove obitelji i dalje su važan dio svakodnevice u Vilsecku i okolici — jedu u steakhouse restoranima, kupuju u lokalnim supermarketima i sudjeluju u sportskim i automobilskim klubovima.
"Ovdje sam od 2022., dakle već gotovo četiri godine. I stvarno nema ništa što mi se ne sviđa u Njemačkoj", rekao je 31-godišnji vojni kuhar Robert Moore, koji živi dvadesetak kilometara sjeverno od Vilsecka. Dodao je da su ljudi ljubazni i puni poštovanja te da je "vrlo, vrlo sigurno".
Mnogi stanovnici Vilsecka kažu da bi odlazak Amerikanaca bio i emotivan gubitak.
"Kad su stigli Strykeri, bojali smo se da će biti grubi vojnici, ali zapravo su jako dragi ljudi", rekao je 66-godišnji umirovljenik Albin Merkl, koji iznajmljuje stanove američkom vojnom osoblju.
"Uvijek smo dobro poslovali s Amerikancima", rekao je, dodajući da su večernji vlakovi prema obližnjem Nürnbergu puni mlađih vojnika koji odlaze u provod.
Stanovnica Vilsecka Judith Georgiadis (63), koja je 17 godina radila u administraciji baze, rekla je da je grad postao tiši nakon smanjenja američkih snaga poslije Hladnog rata.
"Osamdesetih je ovdje život bio fantastičan. Noćni život bio je vrlo živ, s puno barova i kafića", rekla je. Dodala je da su nakon najnovijih vijesti mnogi zabrinuti.
"Ljudi koji rade za Amerikance boje se. Vlada velika zabrinutost."
"Gradske vlasti trebale su još davno početi smanjivati ovisnost o Amerikancima. Kad si mlad, ili radiš za Amerikance ili odseliš", rekla je.
Izložene su i lokalne tvrtke koje posluju s bazom.
"Mnogi od nas ovdje — mislim na poduzetnike — izgradili su posao gotovo isključivo na američkim klijentima", rekao je 64-godišnji Robert Grassick, vlasnik tvrtke Vilseck Military Auto Sales koja prodaje automobile vojnicima i njihovim obiteljima.
Za neke starije stanovnike, međutim, strah da će američka prisutnost jednog dana završiti nije ništa novo.
"Odrasla sam ovdje i mogu reći da se o tome uvijek pričalo: 'Odlaze i zatvaraju bazu'", rekla je 61-godišnja Brenda Hutchinson, čiji su roditelji bili jedan od mnogih mješovitih parova nastalih tijekom desetljeća bliskih odnosa Amerikanaca i Nijemaca.
"O tome se govorilo još dok je moj otac bio u vojsci", rekla je.
