Trump: Američka "armada" krenula je prema Iranu

Iran mora izvijestiti nadzorno tijelo UN-a, Međunarodnu agenciju za atomsku energiju (IAEA), o tome što se dogodilo pogonima koje je bombardirao SAD i nuklearnom materijalu za koji se smatra da se tamo nalazi. Među ostalim, to obuhvaća procijenjenih 440,9 kilograma uranija obogaćenog do čistoće od 60 posto. Ta bi količina, u slučaju dodatnog obogaćivanja, mogla biti dovoljna za 10 nuklearnih bombi, prema referentnim vrijednostima IAEA‑e.