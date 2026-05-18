O ODLUCI SAZNALI IZ MEDIJA
Varšava u šoku: Ključna poruka o američkim trupama zapela u e-mailu
Načelnik Glavnog stožera Poljskih oružanih snaga primio je upozorenje već u ponedjeljak, ali većina poljske vojske saznala je iz medija za otkazano raspoređivanje američkih vojnika.
Poljsku je prošlog tjedna iznenadila odluka SAD-a da otkaže planirano raspoređivanje američkih trupa u zemlji. No, ispostavilo se da je upozorenje stiglo danima ranije. Poljska vojska upozorena je na potez Pentagona još prošlog ponedjeljka, doznaje Politico.
Ali, poruka je zapela u povjerljivom e-mailu načelnika Glavnog stožera Poljskih oružanih snaga, generala Wiesława Kukułe. Kao rezultat toga, vodstvo Ministarstva obrane i pripadnici poljske vojske saznali su putem medija o promjeni planova najvažnijeg saveznika zemlje.
U poruci poslanoj generalu Kukułi početkom tjedna navodi se da američka vojska obustavlja planiranu rotaciju više od 4000 vojnika iz oklopne brigade u Poljskoj. No, vijest je prvi put izvijestio u srijedu list Army Times, koji je naveo da se odluka odnosi na borbeni tim 2. oklopne brigade 1. konjičke divizije. Slična izvješća objavili su i drugi američki mediji. Predstavnici američke vojske naknadno su potvrdili promjenu planova u vezi s raspoređivanjem trupa u Poljsku, iako nisu otkrili razloge za odluku.
Pentagon je od tada branio potez kao dio pažljivo razmotrenog procesa. "Odluka o povlačenju trupa slijedi sveobuhvatan, višeslojni proces koji uključuje perspektive ključnih čelnika američke vojske u Europi i u cijelom lancu zapovijedanja. Ovo nije bila neočekivana odluka u zadnji čas", rekao je vršitelj dužnosti tajnika za tisak Pentagona Joel Valdez.
U srijedu navečer, poljski potpredsjednik vlade Władysław Kosiniak-Kamysz komentirao je američku odluku na društvenim mrežama, uvjeravajući javnost da američki potez ne znači smanjenje broja američkih vojnika u Poljskoj. On je rekao da se konzultirao s američkim generalom Alexusom Grynkewichom, zapovjednikom američkih snaga u Europi, kao i vrhovnim savezničkim zapovjednikom NATO-a u Europi, u vezi s odlukom Pentagona. Američki zapovjednik uvjeravao ga je da obustava razmještaja ne znači trajno smanjenje broja američkih vojnika u Poljskoj.
Kosiniak-Kamysz rekao je da je u stalnom kontaktu o tom pitanju s vrhovnim zapovjednikom poljskih oružanih snaga, predsjednikom Karolom Nawrockim, kao i s poljskim premijerom Donaldom Tuskom.
Potpuno iznenađen
Iako se stvar tiče vojske, general Kukuła nije se javno oglasio o tome. On nije bio prisutan na konferenciji za novinare u četvrtak na kojoj je Kosiniak-Kamysz raspravljao o tom pitanju.
U srijedu su poljski politički čelnici bili potpuno iznenađeni odlukom svog saveznika. Međutim, prema riječima triju osoba upoznatih sa situacijom, istovremeno s obavještavanjem zapovjednika 2. američke oklopne brigade da neće biti raspoređeni u Poljsku, načelniku Glavnog stožera Poljske vojske, generalu Kukułi, poslana je kratka poruka o toj temi.
U ponedjeljak ili utorak, Amerikanci su poslali poruku o obustavi raspoređivanja američkih trupa generalu Kukułi putem tajnog komunikacijskog sustava namijenjenog kontaktima sa saveznicima, prema riječima triju osoba upoznatih sa situacijom, a sve su u neposrednom krugu načelnika Glavnog stožera. General Kukuła mora osobno odobriti svu komunikaciju.
"Načelnik stožera nije obavijestio zapovjedništvo do srijede", rekla je jedna od osoba kojoj je dopušteno da ostane anonimna kako bi raspravljala o nejavnoj komunikaciji, kao i ostalima u ovom članku. "Amerikanci su početkom tjedna obavijestili Glavni stožer o obustavi rotacije, jer je odgovoran za koordinaciju prisutnosti američkih snaga u Poljskoj", rekao je izvor za Politico.
No, pukovnik Marek Pietrzak, glasnogovornik Glavnog stožera, osporio je tvrdnju da je poruka stigla već u ponedjeljak. "Glavni stožer u ponedjeljak nije primio nikakve informacije o obustavi rotacije američkih snaga. Moj komentar na tu temu: molim vas promijenite izvore", rekao je pukovnik Pietrzak.
"Poruka od jedne rečenice"
Američka poruka u vezi s premještajem vojnika iz 2. oklopne brigade iz Teksasa u Poljsku bila je izuzetno kratka, bez objašnjenja ili opravdanja. "Bila je to kratka poruka od jedne rečenice poslana rutinskim vojnim kanalima na neformalan način", rekao je jedan od ljudi u krugu načelnika Glavnog stožera.
"Ono što se dogodilo u sjedištu tipičan je organizacijski nered", rekla je druga osoba bliska Glavnom stožeru. "Zakon o zaštiti klasificiranih informacija propisuje da samo čelnik institucije smije čitati klasificiranu korespondenciju. Međutim, zaobilazna rješenja su potrebna kako bi institucija funkcionirala i održala kontinuitet", rekla je ta osoba.
"Dobro je poznato da je načelnik stožera često odsutan i vrlo je zauzeta osoba. Zato bi trebao ovlastiti druge da čitaju klasificiranu korespondenciju kako bi se ona pregledavala nekoliko puta dnevno, a ne samo kada načelnik nađe vremena za to", rekao je izvor za Politico.
U ovom slučaju, kašnjenje u čitanju korespondencije značilo je da je civilno vodstvo ministarstva obrane saznalo od američkih medija da je rotacija američkih trupa u Poljskoj obustavljena u srijedu kasno navečer. "Ne znam kakav je sustav komunikacije između načelnika stožera i ministra obrane trenutno na snazi, niti koliko često on informira ministra", rekao je general Mieczysław Cieniuch, koji je bio načelnik Glavnog stožera od 2010. do 2013., a sada je u mirovini.
"U prošlosti je načelnik stožera imao pristup ministru 24 sata dnevno o važnim pitanjima. Međutim, o svakodnevnim pitanjima informirao je ministra jednom tjedno. Ako su informacije od Amerikanaca stigle u ponedjeljak, onda je načelnik stožera trebao biti o njima obaviješten najkasnije do utorka. Cijeli problem leži u tome kako su te informacije klasificirane unutar Glavnog stožera. Po mom mišljenju, trebale su biti klasificirane kao vrlo važne i hitno dostavljene ministru obrane, jer takve informacije imaju ne samo vojnu već i političku dimenziju", rekao je.
"Sustav protoka informacija u Glavnom stožeru nedavno je doživio duboki slom i ne funkcionira, što je jasno pokazao slučaj rotacije američke brigade", rekao je general Jarosław Gromadziński, koji je dugi niz godina služio u Glavnom stožeru, posljednji put 2023., a sada je u mirovini.
Tek nakon što se vijest pojavila u medijima u srijedu, general Kukuła poslao je poruku načelnicima zapovjedništva u kojoj je naveo da je transfer trupa iz Sjedinjenih Država obustavljen, prema izvorima upoznatima sa situacijom.
"Od tog trenutka, časnici su svjesni te situacije i rade na njoj", rekao je jedan od izvora, dodajući da će se smanjiti prisutnost američke vojske u Poljskoj, što je u suprotnosti s ranijim uvjeravanjima američkog generala Grynkewicha.
"Možda opseg ovog smanjenja neće biti toliko velik kao što mediji izvještavaju, ali i mi smo primili te informacije. Svi smo ljuti što o svemu ovome saznajemo iz medija umjesto od naših nadređenih", zaključio je izvor.
