Trump daje 4 milijuna dolara za desničarske medije u Europi

JIM WATSON/AFP

Američka administracija planira potrošiti 4 milijuna dolara za jačanje desničarskih medija u Europi, što je dio paketa od najmanje 25 milijuna dolara za skupine civilnog društva koje rade na konzervativnim ciljevima u regiji, rekle su četiri osobe upoznate s financiranjem, a prenosi Reuters.

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Potpore bi mogle produbiti napetosti između Trumpove administracije i europskih vlada, od kojih su neke već optužile Washington za miješanje u njihovu unutarnju politiku.

Ured za demokraciju, ljudska prava i rad (DRL) američkog State Departmenta kaže da je financiranje namijenjeno jačanju transatlantskih veza i promicanju slobode govora. Dolazi u trenutku kada se europske zemlje pripremaju za izbore u sljedećih nekoliko godina i dok Trumpova administracija otvoreno podržava europske populističke desničarske i krajnje desničarske stranke.

State Department obavijestio je Kongres o svojoj namjeri da dodijeli ta sredstva 21. kolovoza, rekli su izvori koji su željeli ostati anonimni.

Tri milijuna dolara namijenjeno je programu "dokumentiranja i analize demokratskog nazadovanja u Europi u vezi s masovnim i ilegalnim migracijama, neovisnim medijskim krajolikom i zakonodavnim programima nadnacionalnih subjekata", prema izvorima.

Dodatnih milijun dolara ima za cilj osnivanje konzorcija neovisnih novinara koji pokrivaju teme poput nacionalnog suvereniteta, prirodnih prava i vjerskih sloboda u Europi, dodali su.

Reuters nije mogao utvrditi koje će organizacije ili novinari vjerojatno dobiti potpore.

Glasnogovornik State Departmenta rekao je da DRL ne financira političke stranke i da administracija predsjednika Donalda Trumpa ostaje predana obrani demokracije i ljudskih prava diljem svijeta, uključujući i Europu.

Europska komisija nije odmah odgovorila na zahtjev za komentarom.

Trumpova administracija uvelike se odmaknula od tradicionalnog američkog promicanja demokracije i ljudskih prava, usredotočujući se umjesto toga na ekonomska i trgovinska pitanja. Također se zalaže za selektivne ciljeve, posebno one povezane s desničarskim političarima i onim što smatra ušutkivanjem konzervativnih glasova na internetu, piše Reuters.

Oko 10 milijuna dolara financiranja već je javno objavljeno putem obavijesti State Departmenta u srpnju i kolovozu. Obavijest o financiranju od 21. kolovoza dio je dodatnih najmanje 15 milijuna dolara, čime se ukupni iznos bespovratnih sredstava za rad vezan uz Europu povećava na najmanje 25 milijuna dolara.

Financiranje je izazvalo negativnu reakciju nekih europskih prijestolnica.

"Francuska i Europljani neće tolerirati nikakav pokušaj stranog miješanja u njihove izborne procese, bez obzira odakle dolazi", napisao je francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noel Barrot na X-u u srpnju, kao odgovor na najave financiranja.

Očekuje se da će financiranje biti finalizirano do kraja rujna, rekle su tri osobe upoznate s tim pitanjem.

