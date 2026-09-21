sporazum
USKOK o Josipi Pleslić: Nećemo se žaliti, kazna je primjerena
Josipa Pleslić, bivša Rimac, osuđena je danas na godinu i osam mjeseci zatvora te sporednu novčanu kaznu od 130.000 eura nakon što je sud prihvatio njezin sporazum s USKOK-om.
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Presudom je obuhvaćena i bivša savjetnica u Ministarstvu poljoprivrede Ružica Njavro. Ona je osuđena na godinu i šest mjeseci zatvora, od čega šest mjeseci mora provesti u zatvoru, dok je ostatak uvjetan. Mora platiti i 40.000 eura novčane kazne, a oduzima joj se 15.000 eura imovinske koristi.
"Sud je prihvatio izjavu o sporazumijevanju i donio presudu kojom je prvooptuženu Josipu Pleslić i Ružicu Njavro proglasio krivima i osudio ih za kaznena djela za koja su optužene", rekao je nakon presude Vedran Libl, zamjenik ravnatelja USKOK-a, prenosi Index.
Na pitanje hoće li se USKOK žaliti na visinu kazne, odgovorio je da neće.
"Ne, jer je ovdje riječ o sporazumu. Te kazne su predmet sporazuma", rekao je Libl, dodajući da u USKOK-u smatraju da su kazne u skladu sa sudskom praksom te da je riječ i o zatvorskim i o značajnim novčanim kaznama.
Dobila godinu i osam mjeseci zatvora, mora iza rešetaka
Pleslić je osuđena bezuvjetno na godinu i osam mjeseci zatvora. Od 130 tisuća eura novčane kazne 30 tisuća već je uplatila, 35 tisuća mora platiti u roku od 15 dana, a ostatak kroz godinu dana.
Budući da je nakon uhićenja 2020. u istražnom zatvoru provela 124 dana, to vrijeme uračunava joj se u kaznu. To znači da joj od izrečenih godinu i osam mjeseci preostaje još otprilike godinu i četiri mjeseca zatvora.
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