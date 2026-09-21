Oglas

U DALMACIJI

Policija zatekla vozača u autu s nevjerojatnih 5,3 promila: Nije mogao ni razgovarati

author
N1info
|
21. ruj. 2026. 10:51
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
volodymyr-proskurovskyi-T5PvaqELSww-unsplash
Ilustracija: Volodymyr Proskurovskyi/Unsplash

Muškarac (29) pronađen je u oštećenom vozilu na području Vučevice s čak 5,30 promila alkohola u krvi, nakon čega je zadržan u bolnici do otrježnjenja, a sud mu je odredio zadržavanje u zatvoru.

Oglas

Policija je u četvrtak poslijepodne, 17. rujna, zaprimila dojavu o oštećenom vozilu na području Vučevice u kojem se nalazio dezorijentirani muškarac. Policijski službenici odvezli su ga u bolnicu kako bi mu se pružila liječnička pomoć.

Budući da je bio vidno alkoholiziran, s njim nije bilo moguće obaviti razgovor. Nakon vađenja krvi utvrđeno je da je imao čak 5,30 promila alkohola u organizmu. Nije bio životno ugrožen, no zadržan je u bolnici do otrježnjenja.

Kriminalističkim istraživanjem nad 29-godišnjakom utvrđeno je da je 17. rujna od 13.20 do 14.40 sati upravljao vozilom iako mu je na snazi bila zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom B kategorije. Vozilom je upravljao i u visokom stupnju alkoholiziranosti.

I prije vozio pijan

Muškarac je potom doveden na sud, kojem je predloženo da mu odredi zadržavanje, izrekne kaznu zatvora, zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilom te obavezno liječenje od ovisnosti u trajanju od godinu dana.

PU splitsko-dalmatinska navodi da je 29-godišnjak već ranije pravomoćno kažnjavan zbog vožnje pod utjecajem alkohola, i to u srpnju 2026. godine.

Nakon saslušanja određen mu je istražni zatvor u Zatvoru u Splitu do 29. rujna, kada će se održati ročište. Nakon odluke suda predan je u zatvor.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
pijana vožnja recidivist vozio pijan vožnja pod utjecajem alkohola zabrana upravljanja vozilom

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ