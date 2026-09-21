U DALMACIJI
Policija zatekla vozača u autu s nevjerojatnih 5,3 promila: Nije mogao ni razgovarati
Muškarac (29) pronađen je u oštećenom vozilu na području Vučevice s čak 5,30 promila alkohola u krvi, nakon čega je zadržan u bolnici do otrježnjenja, a sud mu je odredio zadržavanje u zatvoru.
Oglas
Policija je u četvrtak poslijepodne, 17. rujna, zaprimila dojavu o oštećenom vozilu na području Vučevice u kojem se nalazio dezorijentirani muškarac. Policijski službenici odvezli su ga u bolnicu kako bi mu se pružila liječnička pomoć.
Budući da je bio vidno alkoholiziran, s njim nije bilo moguće obaviti razgovor. Nakon vađenja krvi utvrđeno je da je imao čak 5,30 promila alkohola u organizmu. Nije bio životno ugrožen, no zadržan je u bolnici do otrježnjenja.
Kriminalističkim istraživanjem nad 29-godišnjakom utvrđeno je da je 17. rujna od 13.20 do 14.40 sati upravljao vozilom iako mu je na snazi bila zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom B kategorije. Vozilom je upravljao i u visokom stupnju alkoholiziranosti.
I prije vozio pijan
Muškarac je potom doveden na sud, kojem je predloženo da mu odredi zadržavanje, izrekne kaznu zatvora, zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilom te obavezno liječenje od ovisnosti u trajanju od godinu dana.
PU splitsko-dalmatinska navodi da je 29-godišnjak već ranije pravomoćno kažnjavan zbog vožnje pod utjecajem alkohola, i to u srpnju 2026. godine.
Nakon saslušanja određen mu je istražni zatvor u Zatvoru u Splitu do 29. rujna, kada će se održati ročište. Nakon odluke suda predan je u zatvor.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas