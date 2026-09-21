NOVI DAN
Jakšić: Zašto je HDZ Vučića dočekao u Dubrovniku kao da je sljedeći kandidat za blaženika?
Gost naše Nine Kljenak u Novom danu bio je SDP-ov potpredsejdnik Sabora i gradonačelnik Koprivnice, Mišel Jakšić. Komentirali su, među ostalim, novi izborni plan SDP-a i Možemo predstavljen ovoga vikenda.
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