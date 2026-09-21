DRAŽEN JOVIĆ
Sindikalist o najavi štrajka u ZET-u: Šalju cirkularno pismo radnicima da ih demotiviraju od akcije
Dražen Jović iz Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske (SKPH) u Novom danu s Ninom Kljenak komentirao je potencijalni štrajk Zagrebačkog holdinga i ZET-a 28. rujna.
"U pregovore se krenulo jer je istekao postojeći kolektivni ugovor. Da bi se u pregovore ušlo, potrebno je napraviti neke korake, kao primjerice - koji sindikat je reprezentativan da bi uopće mogao pregovarati. Početkom ljeta su svi koraci ispunjeni i krenuli smo pregovarati, s tim da smo tražili da ugovor bude na dvije ili tri godine zbog nestabilnosti diljem svijeta", započeo je Jović pa nastavio:
"Dogovorili smo se da će baza biti postojeći ugovor i podnijeli smo prve prijedloge vezane uz materijalna prava. Odmah nam je bilo rečeno da ako možemo pričekati dok se ne napravi rebalans, što smo i pristali. Oko Velike Gospe je bio prvi sastanak, na kojemu se nije dogodilo ništa. Nismo dobili prijedloge ni očitovanja, iako je rečeno da će to biti do 19.8. Vidjeli smo da ništa od toga i krenuli u daljnje akcije."
A dio akcije bila je konferencija za medije na kojima je najavljen mogući štrajk 28. rujna od 3:30 ujutro i Jović kaže da "ne zna koliko bi trajao, ako do njega dođe".
"Evo, dok ovdje razgovaramo, traju pripreme koordinacijskih timova i vidjet ćemo hoće li uprave pokušati ograničiti pravo radnika na izjašnjavanje. Upravo je krenulo cirkularno pismo prema radnicima Holdinga u kojemu objašnjavaju svoju stranu kako bi ih demotivirali od štrajka. Tamo pričaju o potezima unazad pet godina, ali nas zanima kolektivni ugovor i ono što će biti, ne što je bilo."
"Morat ćemo sjesti za stol"
Jović kaže da nakon najave štrajka nije bilo službenih poziva da se "sjedne za stol".
"Nije ni bilo potrebe, čekamo izjašnjavanje i sad želimo pokazati javnosti i poslodavcu kako radnici gledaju na sve. Naravno, kad dođe vrijeme, morat ćemo sjesti za stol i ako se ne dogovorimo, štrajka će sigurno biti."
Iz Holdinga i ZET-a ističu da aktualne uprave svake godine povećavaju materijalna prava zaposlenika. Prema njihovim podacima, prosječna primanja komunalnih radnika u Zagrebačkom holdingu danas su 70 posto veća nego 2021.
"Primanja vozača ZET-a, koji čine najveću skupinu zaposlenika tog društva, u prosjeku su 63 posto viša nego 2021., dok su prosječna primanja svih zaposlenika ZET-a u odnosu na istu godinu povećana 59 posto. Posljednje povećanje provedeno je u siječnju ove godine. Primanja zaposlenika oba društva od prošle su godine povećana dva puta. Osnovica je u svibnju 2025. povećana 15,6 posto, a od 1. siječnja 2026. za dodatnih 4,4 posto. Tijekom ove godine sa sindikatima su vođeni pregovori o novom Kolektivnom ugovoru. Uprave su ponudile zadržavanje svih postojećih prava te novo povećanje osnovice plaće od 4,5 posto od 1. rujna 2026.", poručili su iz Holdinga i ZET-a.
Jović je komentirao i te argumente.
"Morate znati da uprava nikad nije sama povećala plaće, a onda ide priča da su ih oni povećali. Mi pričamo o novom kolektivnom ugovoru pa sve ove brojke možemo komentirati kao lanjski snijeg. Većina radnika ima plaće između tisuću i 1500 eura. Naravno, ako u prosjeke plaća stavljate prekovremeni rad i ostale dodatke, onda možete doći do većih cifra, ali osnovne plaće su u prosjeku do 1500 eura. Ponavljam, razgovaramo o novom kolektivnom ugovoru, sve ovo je skretanje pažnje."
Što bi zadovoljilo članove sindikata?
"Ne bih rekao "zadovoljilo". Znamo da je osnovica jako bitna. Pogledajte cijene... Imamo priču koja se tiče prijevoza jer imamo mnogo radnika koji su izvan Zagreba pa putuju, što je skupo. Također, stariji radnici imaju sad manje plaće od novozaposlenih radnika, a mentoriraju ih. Zato godinama pokušavamo dogovoriti indeksaciju plaća. Ima još prijedloga o kojima smo bili spremni pregovarati, ne da odmah stupe na snagu nego s vremenom. O svemu smo tome razgovarali, ali oni su naše prijedloge sveli na "pakete" i "ili ili". Kao, da prihvatimo ili jedan paket ili drugi, što bi značilo da se moramo odreći nekih prijedloga. Ljudi su zbog toga iziritirani i situacija nikako nije dobra."
Komunalne usluge bi poskupile ako bi se prihvatili svi prijedlozi, upozorava se "s druge strane".
"Veliki dio zaposlenih su građani Zagreba. Uvijek imamo istu šprancu... okrenuti građane protiv radnika. Njihove plaće ne mogu biti razlog povećanja troškova. Ne mogu se pasivnost i ovakav način pregovaranja prebacivati na radnike."
Na kraju je rekao da bi za osnovno funkcioniranje sustava u slučaju štrajka trebao raditi dio zaposlenih, no oko toga se tek trebaju sindikati i uprave usuglasiti.
"Prema njihovom prijedlogu, brojka za Holding je 2006 radnika. U ZET-u bi trebalo raditi 1600. Kad imate takve dvije velike gradske tvrtke koje pokušavaju opstruirati štrajk, onda to nije dobro. Naravno da ništa od takvih brojki, a o njima ćemo se još usuglasiti, ako dođe do štrajka. Do petka ćemo izaći sa svim prijedlozima", zaključio je Dražen Jović.
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