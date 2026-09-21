Sindikalist o najavi štrajka u ZET-u: Šalju cirkularno pismo radnicima da ih demotiviraju od akcije

"Ne bih rekao "zadovoljilo". Znamo da je osnovica jako bitna. Pogledajte cijene... Imamo priču koja se tiče prijevoza jer imamo mnogo radnika koji su izvan Zagreba pa putuju, što je skupo. Također, stariji radnici imaju sad manje plaće od novozaposlenih radnika, a mentoriraju ih. Zato godinama pokušavamo dogovoriti indeksaciju plaća. Ima još prijedloga o kojima smo bili spremni pregovarati, ne da odmah stupe na snagu nego s vremenom. O svemu smo tome razgovarali, ali oni su naše prijedloge sveli na "pakete" i "ili ili". Kao, da prihvatimo ili jedan paket ili drugi, što bi značilo da se moramo odreći nekih prijedloga. Ljudi su zbog toga iziritirani i situacija nikako nije dobra."