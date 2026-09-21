Kina potvrdila: Xi Jinping dolazi u SAD na Trumpov poziv

Peter KOVALEV, Kent NISHIMURA/AFP

Kina je potvrdila da će predsjednik Xi Jinping otputovati u državni posjet Sjedinjenim Državama, priopćilo je kinesko ministarstvo vanjskih poslova, navodeći da će kineski čelnik boraviti u SAD-u od 23. do 25. rujna na poziv predsjednika Donalda Trumpa.

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Trump je pozvao Xija u Bijelu kuću 24. rujna tijekom svojeg posjeta Pekingu sredinom svibnja.

Ovaj posjet bit će Xijev prvi dolazak u SAD od 2023. godine, kada je otputovao u Kaliforniju na sastanak foruma Azijsko-pacifičke gospodarske suradnje (APEC) i sastao se s Trumpovim prethodnikom Joeom Bidenom.

Trump je prethodno ugostio Xija na svojem imanju Mar-a-Lago na Floridi 2017. godine. Xijev posljednji državni posjet uz doček u Bijeloj kući bio je 2015. godine.

Očekuje se da će teme razgovora tijekom posjeta uključivati carinski i trgovinski spor između dviju zemalja, sigurnost pri korištenju umjetne inteligencije te globalne sukobe poput rata u Iranu i ruske invazije na Ukrajinu.