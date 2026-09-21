DOMINE PROZVALE RUŽIĆA
FOTO / Udruge u Splitu upozorile na nasilje nad ženama: "Dolaskom neempatičnog ministra učinili smo korak natrag"
Uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, u Splitu je u ponedjeljak održana javna akcija udruge Domine „Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku“, kojom je upozoreno na potrebu zaštite žena, prepoznavanja rizika i odgovornog postupanja institucija.
Akcija je održana kod Grgura Ninskog i Zlatnih vrata, a Domine su se njome pridružile nacionalnoj akciji Ženske mreže Hrvatske, održanoj u 17 gradova i mjesta diljem Hrvatske.
Udruga je upozorila na kontinuitet nasilja nad ženama i femicida te istaknula da odgovornost za nasilje i njegovu prevenciju ne smije biti prebačena na žene koje ga doživljavaju, nego sustav mora prepoznati rizik i zaštititi žrtvu.
„Ne okrivljavaj ženu. Prepoznaj rizik. Zaustavi nasilnika. Zaštiti žrtvu“, poručile su Domine.
Mirjana Kučer rekla je da se simboličnim akcijama želi upozoriti na problem femicida i nasilja nad ženama. Od 2016. godine 156 žena su ubili partneri, odnosno muški članovi zajednice, dakle govorimo o femicidu, upozorila je.
Iako je Hrvatska dosad učinila dosta na zaštiti žena od nasilja, posljednji slučaj femicida u Slatini pokazuje da to još uvijek nije dovoljno.
„Čini mi se da smo dolaskom neempatičnog, socijalno neosjetljivog i needuciranog ministra Alena Ružića učinili korak natrag. Ovo je simbolična poruka sustavu da ne možemo imati ljude koji će voditi politiku prevencije i borbe protiv nasilja, a da zapravo ne znaju protiv čega se bore“, kaže Kučer.
Kao ključne promjene izdvojila je donošenje sveobuhvatnih politika, uspostavu jedinstvenog koordinacijskog tijela i bolju suradnju institucija.
„Nije postojala suradnja između socijale i socijalnih službi, policije i državnih tijela. Mora se surađivati i podaci moraju biti dostupni“, rekla je.
Domine smatraju da zaštita žena od nasilja treba obuhvatiti stanovanje, ekonomsku sigurnost, zapošljavanje, skrb za djecu te pravnu i psihosocijalnu podršku, a posebno su istaknule potrebu za uspostavom kriznog centra za žene koje su preživjele nasilje.
U akciji je sudjelovala i Danijela Mandekić, koja kaže da je i sama žrtva nasilja pa je došla podržati žene žrtve nasilja i upozoriti na probleme u sustavu.
„Dok šutimo, ništa se neće dogoditi“, ustvrdila je Mandekić istaknuvši da se žene boje izaći u javnost i potražiti pomoć.
Posljedice nasilja osjećaju i djeca, kaže Mandekić koja već tri godine traži podršku sustava, a našla ju je u udrugama Domine, Bijeli krug Hrvatske i Mentor.
„Kroz edukacije sam naučila kako ojačati i ostati na nogama, a sada svojim iskustvom pomažem drugima. Rekla sam 'nećeš mi skinuti osmijeh s lica'“, poručuje Mandekić.
"Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku"
Akcijom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku" Udruga žena Vukovar u ponedjeljak je poslala poruku kako je Hrvatskoj potreban sustav koji će pravodobno prepoznati rizik, reagirati koordinirano i zaštititi ženu prije nego što nasilje završi femicidom.
"Ubojstvima žena vrlo često prethode nasilje, prijetnje, strah i različiti oblici kontrole, a institucije su u mnogim slučajima s nasiljem već upoznate. Posebno želimo upozoriti na to da odgovornost za nasilje nikada ne smijemo prebacivati na žrtvu", kazala koordinatorica udruge Mirjana Mizdrag Mišanović.
Napomenula je kako žene ponekad odustaju od prijava ili traže ukidanje zaštitnih mjera zbog straha, prijetnji, pritiska, ekonomske ovisnosti ili pak brige za djecu.
To ne znači da je opasnost prestala. Zato tražimo sustav koji će pravodobno prepoznati rizik, reagirati koordinirano i zaštititi ženu prije nego što nasilje završi femicidom, dodala je.
"Potrebna nam je kvalitetna i kontinuirana procjena rizika, bolja razmjena informacija i koordinacija između institucija, učinkovito procesuiranje počinitelja te kontinuirana edukacija stručnjaka koji rade sa žrtvama nasilja i donose odluke o njihovoj zaštiti", upozorila je Mizdrag Mišanović.
Također su potrebne dugoročne politike i stabilno financiiranje specijaliziranih organizacija koje ženama pružaju podršku. "Cilj mora biti jasan, reagirati prije nego što bude prekrasno", kazala je navodeći kako Udruga žena Vukovar godišnje zaprimi prijave dvadesetak slučajeva nasilja nad ženama.
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