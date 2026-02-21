Predsjednik Donald Trump izjavio je u subotu da povećava globalnu carinu koju želi uvesti na 15%, s 10% koje je najavio dan ranije.
Trump je u objavi na društvenim mrežama naveo da donosi tu odluku „na temelju temeljitog, detaljnog i potpunog pregleda smiješne, loše napisane i iznimno antiameričke odluke o carinama donesene jučer” od strane Vrhovnog suda SAD-a, piše AP.
Nakon što je sud presudio da nema izvanredne ovlasti za uvođenje brojnih sveobuhvatnih carina, Trump je u petak navečer potpisao izvršnu uredbu koja mu omogućuje da zaobiđe Kongres i uvede porez od 10% na uvoz iz cijelog svijeta. Međutim, te bi carine bile ograničene na samo 150 dana, osim ako se zakonodavno ne produlje.
Ipak, javlja Sky News, Trump je izjavio da će povećati globalnu carinsku stopu na robu uvezenu u SAD, koju je najavio tek jučer, s 10% na 15%. Objavivši na platformi Truth Social, Trump je napisao:
„Na temelju temeljitog, detaljnog i potpunog pregleda smiješne, loše napisane i iznimno antiameričke odluke o carinama koju je jučer, nakon MNOGO mjeseci razmatranja, donio Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država, neka ova izjava posluži kao potvrda da ću ja, kao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, s trenutnim učinkom, povećati globalnu carinu od 10% za zemlje, od kojih su mnoge desetljećima "iskorištavale" SAD bez posljedica (sve dok se ja nisam pojavio!), na maksimalno dopuštenu i pravno provjerenu razinu od 15%.”
