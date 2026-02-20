Bila je u SDP-u, a sad je Plenkovićeva 77. ruka u Saboru: Glasam po savjesti i odgovorno

"Moj glas za ministra danas je glas za sve ljude koje njegov resor obuhvaća, a to su naše najranjivije skupine u društvu – umirovljenici, osobe s invaliditetom, osobni asistenti, roditelji njegovatelji i ljudi koji čekaju rješenja za inkluzivni dodatak. Moj je glas bio poticaj i prilika ministru da riješi te probleme, tako da od njega očekujem konkretne rezultate”, pojasnila je Ban zašto je bila 77. glas za ministra Alena Ružića.