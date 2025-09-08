Oglas

"nisam sretan"

Trump najavio skori dolazak europskih čelnika u Bijelu kuću

author
Hina
|
08. ruj. 2025. 08:49
trumpov kabinet
REUTERS/Jonathan Ernst

Američki predsjednik Donald Trump je u nedjelju rekao da će pojedini europski vođe u ponedjeljak i utorak posjetiti Sjedinjene Američke Države kako bi raspravili o načinima za rješavanje rusko-ukrajinskog rata.

Oglas

"Uskoro ću razgovarati s Putinom"

Govoreći novinarima nakon što se vratio s teniskog turnira US Open u New Yorku, Trump je također kazao da će uskoro razgovarati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

"Određeni europski vođe dolaze u našu zemlju u ponedjeljak i utorak pojedinačno", rekao je Trump.

Nije bilo poznato na koga je Trump mislio, a Bijela kuća nije odmah odgovorila na zahtjev za daljnjim pojedinostima.

"Nisam sretan zbog stanja rusko-ukrajinskog rata"

Trump je dodao da "nije sretan" zbog stanja rusko-ukrajinskog rata nakon što su novinari pitali o ogromnom ruskom zračnom napadu u nedjelju za koji su ukrajinski dužnosnici rekli da je zapalio zgradu vlade u Kijevu. No, ponovo je izrazio uvjerenje da će rat uskoro završiti.

"Situacija Rusija-Ukrajina, obavit ćemo to", poručio je Trump.

Teme
donald trump ukrajina vladimir putin

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ