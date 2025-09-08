Trump najavio skori dolazak europskih čelnika u Bijelu kuću

Američki predsjednik Donald Trump je u nedjelju rekao da će pojedini europski vođe u ponedjeljak i utorak posjetiti Sjedinjene Američke Države kako bi raspravili o načinima za rješavanje rusko-ukrajinskog rata.
Oglas
"Uskoro ću razgovarati s Putinom"
Govoreći novinarima nakon što se vratio s teniskog turnira US Open u New Yorku, Trump je također kazao da će uskoro razgovarati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
"Određeni europski vođe dolaze u našu zemlju u ponedjeljak i utorak pojedinačno", rekao je Trump.
Nije bilo poznato na koga je Trump mislio, a Bijela kuća nije odmah odgovorila na zahtjev za daljnjim pojedinostima.
🚨BREAKING: Seconds after Trump was asked about Russia unleashing the worst air assault on Ukraine since 2022, he was asked what the greatest obstacle to peace is. Trump says “We’ll see.”— CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) September 8, 2025
He STILL can’t bring himself to name Russia. What the hell does Putin have on him? pic.twitter.com/lMx4WuXM3m
"Nisam sretan zbog stanja rusko-ukrajinskog rata"
Trump je dodao da "nije sretan" zbog stanja rusko-ukrajinskog rata nakon što su novinari pitali o ogromnom ruskom zračnom napadu u nedjelju za koji su ukrajinski dužnosnici rekli da je zapalio zgradu vlade u Kijevu. No, ponovo je izrazio uvjerenje da će rat uskoro završiti.
"Situacija Rusija-Ukrajina, obavit ćemo to", poručio je Trump.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas