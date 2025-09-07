Bundeswehr se naoružava
Njemačka vojska se priprema za izvanredno stanje: Koju ulogu imaju vojni dušobrižnici?
Njemačka i njezina vojska se pripremaju za izvanredno stanje. Bundeswehr se naoružava i oprema za slučaj izbijanja rata u Europi. Koju ulogu imaju vojni dušobrižnici?
Nove napetosti u Europi i rastuća ruska prijetnja, krvavi Putinov rat protiv Ukrajine. Ono o čemu mediji u Njemačkoj svakodnevno izvještavaju utječe na mnoga područja. Savezna vlada želi modernizirati vojnu službu i zato predlaže nacrt zakona. Bundeswehr odlazi s 5.000 vojnika u Litvu. Potrebno je više vojnika i više opreme. Deseci milijardi eura stoje na raspolaganju.
Bundeswehr treba postati "sposoban za rat"
Njemačka, rekao je jednom ministar obrane Boris Pistorius, mora postati „sposobna za rat“. To ima mnogo aspekata. I mnoge zabrinjava. Institucije civilnog društva poput Tehničke službe za pomoć (THW) ili bolnica se pripremaju. Gradovi i općine provjeravaju zalihe. Statika mostova se kontrolira. Postoji „Operativni plan Njemačka“, koji bilježi što se sve mora promijeniti ako stvari u Njemačkoj postanu ozbiljne.
Isto tako i u vojnoj duhovnoj skrbi. Tri vrhovna duhovnika u Bundeswehru, evangelički biskup Bernhard Felmberg, njegov katolički pandan biskup Franz-Josef Overbeck (61) i rabin Zsolt Balla (46) brinu se o mnogim aspektima vojnog života. Njihovi posjeti postrojbama usmjereni su i na brige i na potrebe vojnika, piše DW.
Tako je Felmberg ovoga ljeta, nakon posjeta vojnoj bolnici u Berlinu, istaknuo izazov posttraumatskih stresnih poremećaja (PTSP), s kojima se vojnici, a time i Bundeswehr, moraju nositi. Tu su dušobrižnici traženi jednako kao i psiholozi, rekao je evangelički biskup i dodao: „Oni su uvijek sugovornici izvan hijerarhije."
Biti pripremljen na ozbiljan slučaj
Felmberg je već prije nekoliko mjeseci ukazao na to da bi Bundeswehr u slučaju rata morao računati s 500 do 600 poginulih ili ranjenih dnevno, kao i na brojne ranjenike. Djeluje kao da duhovnik želi prodrmati svoju i druge crkve.
Ovaj evangelički biskup je momentalno vrlo tražen. Koliko, pokazalo se na jednom terminu sredinom srpnja u Berlinu. Tada je Felmberg, koji sam nikada nije bio vojnik, proslavio u spomen-crkvi Kaiser-Wilhelm u Berlinu, tijekom bogoslužja, svoj 60. rođendan. Tim povodom govor je održao najviši njemački časnik, glavni inspektor general Carsten Breuer.
On ga je pohvalio kao „čovjeka od akcije“ i „pravog insajdera“ Bundeswehra, kao „svjetionik“. Felmberg, kojeg je Breuer više puta nazvao „našim biskupom", imao je veliku želju svoju crkvu „pripremiti na mogućnost obrane zemlje i saveza“. On pristupa stvarima „praktično i opipljivo“ i konačno je politički „Operativni plan Njemačka“ proširio na „Duhovni operativni plan Njemačka“, rekao je glavni inspektor.
"Braniti slobodu"
„Ratna situacija kao takva nam je postala toliko bliska, koliko nikada nismo mislili da će biti“, kaže katolički vojni biskup Overbeck u intervjuu za DW. On govori o „sustavnom ratu". „Od najveće je važnosti da učinimo sve kako bismo ojačali i obranili naš sustav, koji predstavlja slobodu, demokraciju i vladavinu prava", istaknuo je Overbeck.
Činjenica je da se vojnici Bundeswehra moraju pripremiti na „ratnu situaciju", kaže katolički biskup. „Nitko se ne nada da će se to dogoditi. Ali moramo ih pripremiti.“
Overbeck je uvjeren da mnogi ljudi u Njemačkoj imaju pred očima ozbiljnost aktualne situacije. To doživljava u susretima s pripadnicima Bundeswehra kao i u „mnogim vrlo ozbiljnim večernjim razgovorima“ u svojoj biskupiji Essen: „Sve to ljude zaokuplja."
