Njemačka vojska se priprema za izvanredno stanje: Koju ulogu imaju vojni dušobrižnici?

„Ratna situacija kao takva nam je postala toliko bliska, koliko nikada nismo mislili da će biti“, kaže katolički vojni biskup Overbeck u intervjuu za DW. On govori o „sustavnom ratu". „Od najveće je važnosti da učinimo sve kako bismo ojačali i obranili naš sustav, koji predstavlja slobodu, demokraciju i vladavinu prava", istaknuo je Overbeck.