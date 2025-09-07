Izrael prijeti da će u slučaju priznanja Palestine odgovoriti "jednostranim mjerama"

Francuski predsjednik Emmanuel Macron najavio je u srpnju da će Francuska priznati Palestinu na zasjedanju Opće skupštine UN-a potkraj rujna. Nekoliko zemalja nakon toga je reklo da će učiniti isto, među kojima Kanada, Australija i Belgija. Velika Britanija rekla je u kolovozu da će ih slijediti ne bude li dogovoren prekid vatre u Pojasu Gaze.