Nova anketa: HDZ-u ljeto nije završilo najbolje, a na listi negativaca su dva povratnika

Treće mjesto drži platforma Možemo! s izbornom podrškom od 11,3 posto (prema prošlomjesečnih 10,9 posto). Most je na četvrtom mjestu s ovomjesečnom podrškom od 6,6 posto (prema 6 posto iz kolovoza). Na petom je mjestu stranka Marije Selak Raspudić s podrškom od 1,8 posto (prema kolovoških 1,7 posto), a slijedi "par" DP i Domino. Početkom rujna DP bilježi podršku od 1,5 posto (u kolovozu 1,6 posto), a Domino 1,4 posto (prema prošlomjesečnih 1,6 posto). Ukupno gledajući, tri četvrtine birača svoj glas daje jednoj od navedenih stranaka od čega najveći dio "uzimaju" HDZ i SDP (preko 50 posto birača).