Trump o Starmerovom dogovoru:"Najbolje što je mogao postići", tjedan dana ranije: "Čin velike gluposti"

Donald Trump dao je naslutiti da će pristati na dogovor o otočju Chagos, opisavši ga kao „najbolje što je Sir Keir Starmer mogao ispregovarati“.
To dolazi samo nekoliko tjedana nakon što je američki predsjednik taj dogovor nazvao „činom velike gluposti“.
„Imao sam vrlo produktivne razgovore s premijerom Keirom Starmerom o otoku Diego Garcia“, napisao je u objavi na Truth Socialu.
„Ondje se nalazi velika američka vojna baza, strateški smještena u središtu Indijskog oceana te stoga od iznimne važnosti za nacionalnu sigurnost Sjedinjenih Američkih Država.
„Razumijem da je dogovor koji je premijer Starmer postigao, prema mišljenju mnogih, najbolje što je mogao postići, piše Sky.
"Zadržavam pravo da vojno osiguramo otok Diego Garcija"
„Međutim, ako se taj ugovor o najmu u nekom trenutku u budućnosti raspadne, ili ako itko zaprijeti ili ugrozi američke operacije i snage u našoj bazi, zadržavam pravo da vojno osiguram i ojačam američku prisutnost na Diegu Garciji.
„Neka bude jasno da nikada neću dopustiti da se naša prisutnost na bazi koja je toliko važna ikada potkopa ili ugrozi lažnim tvrdnjama ili ekološkim besmislicama.“**
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
