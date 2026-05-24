Trump: Ne žurite s dogovorom s Iranom, blokirat ćemo im luke "u punoj mjeri"

Američki predsjednik Donald Trump objavio je na društvenoj mreži Truth Social da razgovori s Iranom "teku uredno i konstruktivno", dodajući kako je svojim predstavnicima rekao da ne "žure" s postizanjem sporazuma jer je vrijeme, kako tvrdi, na njihovoj strani.

Trump je naveo da će američka blokada iranskih luka ostati na snazi "u punoj mjeri" dok se ne postigne dogovor.

"Obje strane moraju uzeti dovoljno vremena i sve napraviti kako treba. Ne smije biti pogrešaka!", poručio je, javlja The Guardian.

Ponavljajući ranije izjave američkog državnog tajnika Marca Rubija, Trump je istaknuo da Iran ni pod kojim okolnostima ne smije "razviti ili nabaviti" nuklearno oružje ili bombu.

Dodao je i da odnos SAD-a s Iranom postaje mnogo "profesionalniji i produktivniji" te zahvalio državama Bliskog istoka na njihovoj "podršci i suradnji".

Netanyahu: Sporazum mora ukloniti nuklearnu prijetnju

U međuvremenu je izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio da se s Trumpom slaže kako svaki konačni sporazum s Iranom mora u potpunosti ukloniti "nuklearnu prijetnju".

Portal Drop Site News objavio je tijekom vikenda izjavu visokog iranskog dužnosnika koji tvrdi da Izrael pokušava sabotirati postizanje sporazuma.

"Izrael trenutno ulaže posljednje velike napore i snažno pritišće kako bi spriječio sklapanje ovog sporazuma", rekao je neimenovani dužnosnik.

"Nadamo se da će američka administracija donijeti odluku neovisno o vanjskim utjecajima i u korist širih zajedničkih interesa svih uključenih strana", dodao je.