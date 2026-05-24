Iranski odgovor Trumpu: Hormuški tjesnac ostat će pod našom kontrolom

Iran je poručio da će i dalje zadržati kontrolu nad Hormuškim tjesnacem nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da bi se taj ključni pomorski pravac uskoro mogao ponovno otvoriti.
Taj tjesnac, koji je od presudne važnosti za globalna tržišta nafte i plina, ostat će "pod punom iranskom upravom i suverenitetom" čak i u slučaju sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama", napisao je glasnogovornik iranske vojske na platformi X.
Iranska novinska agencija Fars objavila je da Trumpova tvrdnja o vraćanju tjesnaca na predratni status ne odražava činjenice.
Trump je na svojoj platformi Truth Social napisao da je u pregovorima o okončanju rata s Iranom "u velikoj mjeri" dogovoren okvirni sporazum. Rekao je da dio tog sporazuma uključuje ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca.
Dodao je da sporazum još trebaju finalizirati Sjedinjene Države, Iran i druge zemlje.
Iranske oružane snage preuzele su kontrolu nad Hormuškim tjesnacem ubrzo nakon početka rata. Prijetnje i napadi na brodove gotovo su zaustavili promet kroz taj plovni put, što je dovelo do naglog rasta globalnih cijena energije.
Teheran tvrdi da Hormuški tjesnac nije blokiran. No, u praksi brodarske kompanije moraju koordinirati prolazak s iranskim vlastima i plaćati visoke pristojbe. Proteklih tjedana tek je nekoliko brodova prošlo kroz tjesnac.
Fars je izvijestio da je Iran pristao povećati broj brodova koji prolaze kroz tjesnac na razinu prije rata. No, agencija navodi da to ne znači da će se situacija u tjesnacu vratiti na stanje prije rata.
