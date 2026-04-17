Trump tvrdi da je okončao 10 ratova – koji su dokazi za to?

„Bila mi je čast riješiti 9 ratova diljem svijeta, a ovo će biti moj deseti", rekao je američki predsjednik.
Najavljujući jučer primirje između Izraela i Libanona, američki predsjednik Donald Trump rekao je: „Bila mi je čast riješiti 9 ratova diljem svijeta, a ovo će biti moj deseti.“
Ranije je tvrdio da je okončao osam ratova, a najnoviji rat s Iranom, koji su SAD započele zajedno s Izraelom, vjerojatno bi bio deveti. Izraelska kampanja u Libanonu protiv Hezbollaha je deseti koji je naveo, piše BBC.
Iako je, čini se, dogovoreno primirje u vezi s Libanonom, a primirje s Iranom na snazi je od 8. travnja, ni za jedan od tih sukoba nisu sklopljeni trajni mirovni sporazumi.
Preostalih osam ratova za koje Trump tvrdi da ih je okončao, prema Bijeloj kući, odnose se na sukobe između: Izraela i Hamasa, Izraela i Irana, Pakistana i Indije, Ruande i Demokratske Republike Kongo (DRK), Tajlanda i Kambodže, Armenije i Azerbajdžana, Egipta i Etiopije te Srbije i Kosova.
BBC Verify se već ranije bavio ovom tvrdnjom i, iako je, pišu, razumno da Trump preuzme dio zasluga za neke, poput pomoći u postizanju primirja između Izraela i Hamasa u Gazi, niz drugih „ratova“ trajao je tek nekoliko dana između zemalja s dugotrajnim napetostima. U jednom slučaju, „rat“ između Egipta i Etiopije bio je diplomatski spor oko izgradnje brane, bez stvarnih borbi koje bi trebalo zaustaviti.
Također je bilo sukoba između Ruande i DR Konga i nakon što su potpisali mirovni sporazum u Washingtonu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
