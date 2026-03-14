USS Tripoli

Trump okuplja novu armadu, na Bliski istok uputio 'laki' nosač zrakoplova

14. ožu. 2026. 18:48
Two F/A-18 Super Hornets launch from the flight deck of the U.S. Navy Nimitz-class aircraft carrier USS Abraham Lincoln in support of the Operation Epic Fury attack on Iran from an undisclosed location March 3, 2026.
Amfibijski jurišni brod USS Tripoli (LHA-7) s ukrcanim marincima upućen je prema Bliskom istoku dok rat između Sjedinjenih Država i Izraela s jedne te Irana s druge strane ulazi u treći tjedan, potvrdila su za USNI News dvojica dužnosnika američkog Ministarstva obrane.

Tripoli i dijelovi 31. pomorsko-desantne postrojbe (31st Marine Expeditionary Unit – MEU) pridružit će se udarnim skupinama nosača zrakoplova Gerald R. Ford i Abraham Lincoln koje već djeluju u regiji, piše HRT.

Trideset prva pomorsko-desantna postrojba nedavno je sudjelovala u vježbi Iron Fist, godišnjoj vojnoj vježbi američkih marinaca i Japana. Prije početka obuke na japanskim otocima postrojba je u veljači "postigla punu operativnu certificiranost", objavilo je ovoga tjedna američko Indopacifičko zapovjedništvo (INDOPACOM).

USS Tripoli može nositi borbene zrakoplove F-35B Lightning II američkih marinaca. Brod je prije sudjelovao i u testiranju koncepta tzv. lakog nosača zrakoplova, kada je u travnju 2022. ukrcao najmanje 19 zrakoplova F-35B, prema fotografijama američkog Ministarstva obrane.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

