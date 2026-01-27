Trump podiže carine Južnoj Koreji

''S obzirom da korejska zakonodavna vlast još nije donijela naš povijesni sporazum, što je bila njezina obveza, ovime povećavam carine na automobile, drvo i farmaceutske proizvode iz Južne Koreje s 15 na 25 posto'', napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži, no nije precizirao kada će te carine stupiti na snagu.