Trump podnio tužbu tešku pet milijardi dolara protiv BBC-a

Američki predsjednik Donald Trump podnio je tužbu tešku 5 milijardi dolara (3,7 milijardi funti) protiv BBC-a zbog montaže njegova govora od 6. siječnja 2021. u dokumentarnoj emisiji Panorama.
Prema sudskim dokumentima podnesenima na Floridi, Trump optužuje javnog britanskog emitera za klevetu i kršenje zakona o trgovačkoj praksi, javlja BBC.
BBC se prošlog mjeseca ispričao Trumpu, ali je odbio njegove zahtjeve za financijsku odštetu te je poručio da ne postoji „nikakva osnova za tužbu zbog klevete”.
Trumpov pravni tim optužio je BBC da ga je oklevetao „namjernim, zlonamjernim i obmanjujućim manipuliranjem njegova govora”. BBC se zasad nije očitovao o tužbi.
Trump je prošlog mjeseca izjavio da planira tužiti BBC zbog dokumentarca, koji je emitiran u Ujedinjenom Kraljevstvu uoči američkih predsjedničkih izbora 2024. godine.
„Mislim da to moram učiniti”, rekao je Trump novinarima. „Varali su. Promijenili su riječi koje su izlazile iz mojih usta.”
U govoru 6. siječnja 2021., neposredno prije nereda u američkom Kapitolu, Trump je okupljenima rekao: „Prošetat ćemo do Kapitola i bodrit ćemo naše hrabre senatore i zastupnike.”
Više od 50 minuta kasnije u istom govoru dodao je: „I borimo se. Borimo se svim silama.”
U emisiji Panorama prikazan je isječak u kojem se činilo da Trump govori: „Prošetat ćemo do Kapitola… i bit ću tamo s vama. I borimo se. Borimo se svim silama.”
"Pogrešan dojam"
BBC je priznao da je takva montaža stvorila „pogrešan dojam” da je Trump „izravno pozvao na nasilno djelovanje”, ali je odbacio tvrdnju da postoji osnova za klevetu.
U studenom je procurio interni memorandum BBC-a u kojem se kritizira način na koji je govor montiran, što je dovelo do ostavki glavnog ravnatelja BBC-a Tima Davieja i direktorice informativnog programa Deborah Turness.
Prije nego što je Trump podnio tužbu, odvjetnici BBC-a uputili su opširan odgovor na predsjednikove optužbe.
Naveli su da u montaži nije bilo zlonamjernosti te da Trump nije pretrpio štetu zbog emisije, budući da je nedugo nakon njezina emitiranja ponovno izabran.
Također su istaknuli da BBC nije imao prava na distribuciju dokumentarca u SAD-u, niti ga je ondje emitirao. Iako je dokumentarac bio dostupan na platformi BBC iPlayer, bio je ograničen isključivo na gledatelje u Ujedinjenom Kraljevstvu.
U tužbi Trump navodi da je BBC imao ugovore s drugim distributerima za prikazivanje sadržaja, uključujući jedan s trećom medijskom kompanijom koja je navodno imala licencu za distribuciju dokumentarca izvan Ujedinjenog Kraljevstva. BBC se zasad nije očitovao o tim tvrdnjama, kao ni kompanija koja se spominje u navodnom ugovoru.
U tužbi se također tvrdi da su stanovnici Floride možda pristupali emisiji putem VPN-a ili streaming servisa BritBox.
„Promocija dokumentarca Panorama, u kombinaciji sa značajnim porastom korištenja VPN-a na Floridi od njegova početka emitiranja, upućuje na veliku vjerojatnost da su građani Floride pristupili dokumentarcu prije nego što ga je BBC uklonio”, navodi se u tužbi.
