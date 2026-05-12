Trump: Pročitali smo smeće koje su Iranci poslali. Primirje je na aparatima

Američki predsjednik Donald Trump poručio je da je primirje između SAD-a i Irana sada ‘na aparatima’, dok pregovori dviju zemalja sve više zapinju i ulaze u slijepu ulicu
Trump je u ponedjeljak izjavio kako je dogovor ‘nevjerojatno slab’, dodajući da je riječ o ‘najslabijem prijedlogu nakon što smo pročitali smeće koje su nam poslali’, prenosi Independent.
Kazao je i da nije pročitao ni cijeli iranski odgovor. ‘Zašto bih gubio vrijeme na čitanje toga? Rekao bih da je ovo jedan od najslabijih prijedloga dosad. Primirje je na aparatima... rekao bih da je doslovno na masivnim aparatima za održavanje života’, izjavio je Trump.
Njegove izjave dolaze nakon što je ranije iranske prijedloge nazvao ‘potpuno neprihvatljivima’, što je izazvalo oštru reakciju Teherana.
Glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baghaei u ponedjeljak je na konferenciji za medije poručio kako su prijedlozi Teherana bili ‘velikodušni’ i ‘legitimni’.
‘Iran traži kraj rata, ukidanje američke blokade i piratstva te oslobađanje iranske imovine koja je nepravedno zamrznuta u bankama pod pritiskom SAD-a’, rekao je Baghaei, prenosi Tportal.
