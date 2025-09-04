Trump: Putin i Zelenski nisu još spremni, ali nešto će se dogoditi

Govoreći o nedavnom napadu Rusije na Ukrajinu, u kojem je ubijeno 15 ljudi, Trump je za CBS News rekao da je nezadovoljan situacijom, ali da će nastaviti inzistirati na mirovnom sporazumu. Istaknuo je kako misli da će se sve riješiti, ali da pregovori s Rusijom nisu jednostavni. "Iskreno, mislio sam da bi onaj sa Rusijom bio lakši od onih koje sam zaustavio, ali čini se da je to nešto što je malo teže", ocijenio je.