Avdagić: Trump je daleko iskreniji oko mira od lidera u Pekingu

"Ta dinamika ima neki svoj put, ona se može sutra opet popraviti. Teško je procijeniti koliko je Trump mislio da će to biti jednostavno. U toj priči smo daleko od toga da možemo govoriti da je mir tu, da ga možemo vidjeti, da je na vidiku. Putin u toj priči mora pronaći pobjedu. Da je on sada siguran da ovo što ima može prezentirati kao pobjedu, mi bismo sada imali mirovni sporazum na stolu."