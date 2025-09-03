Avdagić: Trump je daleko iskreniji oko mira od lidera u Pekingu

Gost naše Nine Kljenak u Novom danu bio je vanjskopolitički analitičar, Denis Avdagić. Razgovarali su o, između ostaloga, vojnom mimohodu u Kini, globalnom geopolitičkom odnosu snaga i američkom predsjedniku Donaldu Trumpu.
Oglas
„Danas se čovječanstvo ponovno suočava s izborom između mira ili rata, dijaloga ili konfrontacije, dobitne kombinacije ili nulte sume“, rekao je Xi Jinping pred više od 50.000 gledatelja, dodavši da kineski narod „čvrsto stoji na pravoj strani povijesti“, ali Damir Avdagić ne smatra da je to bila iskrena poruka.
"S jedne strane slušate govor prepun poruka o miru, a s druge strane tu je trojac koji je ključan u kontekstu ruskih agresivnih djelovanja prema Ukrajini", dodao je, referirajući se na prvi trilateralni sastanak lidera Kine, Rusije i Sjeverne Koreje.
"Sve to lijepo izgleda površinski, ali kad malo zagrebete dobijete pravu istinu. Vjerojatno je Donald Trump razočaran, ovo može biti poruka da su njegovi napori da se završi rat u Ukrajini daleko iskreniji od ovih u Pekingu."
Kaže da je američki predsjednik zainteresiran za mir i iskren oko svojih napora da ga postigne, za razliku od istočnih lidera.
"Njegove riječi izgledaju daleko iskrenije u kontekstu mira, za razliku od ovih riječi na vojnoj paradi. Nikoga nije ta vojna tehnika tamo iznenadila. Ja nisam vojni analitičar, ali kolege koje prate nisu iznenađeni", dodao je.
"Ovo je moment još jednog pokušaja prikazivanja kineske veličine i toga da može parirati Sjedinjenim Državama, ali uz neiskrene poruke. Mislim da je jedina iskrena poruka bila da se Kina ne boji nasilja, ali mislim da je ta poruka zapravo bila da se ne boji upotrijebiti nasilje."
Što se tiče Trumpa, Avdagić dodaje da se njegov odnos prema Vladimiru Putinu često mijenja i vjerojatno će se u budućnosti i dalje mijenjati.
"Ta dinamika ima neki svoj put, ona se može sutra opet popraviti. Teško je procijeniti koliko je Trump mislio da će to biti jednostavno. U toj priči smo daleko od toga da možemo govoriti da je mir tu, da ga možemo vidjeti, da je na vidiku. Putin u toj priči mora pronaći pobjedu. Da je on sada siguran da ovo što ima može prezentirati kao pobjedu, mi bismo sada imali mirovni sporazum na stolu."
S druge strane, tvrdi da Europi nedostaje zajedništvo, ali i da je "izgubila povjerenje".
"Ono što nama kao Europljanima treba, osim više zajedništva, jest rješenje koje će vratiti povjerenje, a to će biti jako teško. Dodatno nam treba mogućnost da glasove koji kontriraju većini smanjimo. Vidimo da Viktor Orban nije otišao u Peking, ali s druge strane je Slovačka iskočila kao crni labud."
"Dakle, potrebno nam je vratiti povjerenje, ali bojim se da je to nakon svega nemoguća misija. Mi povjerenje u odnos s Moskvom nećemo vratiti, kakav god bude mir."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas