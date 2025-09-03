Oglas

"Ima li smisla?"

Putin: Neka Zelenski dođe u Moskvu

author
N1 Info
|
03. ruj. 2025. 16:46
Vladimir Putin i Volodimir Zelenski
Handout, KRISTINA KORMILITSYNA / POOL / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP

Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je Volodimira Zelenskog da dođe u Moskvu ako je spreman za sastanak.

Oglas

Na Putinovoj konferenciji za novinare u Pekingu, ruski predsjednik izjavio je slijedeće:

„Nikada nisam isključio mogućnost sastanka s njim. Ali ima li smisla sastati se s njim?“

Sugerirao je da je Zelenskome istekao mandat „bez mogućnosti produljenja“, ponovno dovodeći u pitanje njegov legitimitet da obnaša dužnost bez izbora, prenosi Guardian.

"Nikad to nisam odbijao"

„Dakle, ima li smisla sastati se s aktualnom administracijom? Mogli bismo to učiniti; nikada to nisam odbijao ako bi to dovelo do nekih pozitivnih rezultata“, istaknuo je.

Rekao je da ga je Trump pitao je li to moguće, na što je on odgovorio:

„Rekao sam da, moguće je, neka dođe u Moskvu.“

Teme
sastanak putina i zelenskog vladimir putin volodimir zelenski

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ