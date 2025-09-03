Putin: Neka Zelenski dođe u Moskvu

Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je Volodimira Zelenskog da dođe u Moskvu ako je spreman za sastanak.
Na Putinovoj konferenciji za novinare u Pekingu, ruski predsjednik izjavio je slijedeće:
„Nikada nisam isključio mogućnost sastanka s njim. Ali ima li smisla sastati se s njim?“
Sugerirao je da je Zelenskome istekao mandat „bez mogućnosti produljenja“, ponovno dovodeći u pitanje njegov legitimitet da obnaša dužnost bez izbora, prenosi Guardian.
Russian President Vladimir Putin:— TRT World Now (@TRTWorldNow) September 3, 2025
- Ready to meet Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy, but is there any sense to meet him?
- If meeting with Zelenskyy is well prepared, then I am ready to meet
- Let Zelenskyy come to Moscow and the meeting will happen
- We are against… pic.twitter.com/jTwfJBpkNj
"Nikad to nisam odbijao"
„Dakle, ima li smisla sastati se s aktualnom administracijom? Mogli bismo to učiniti; nikada to nisam odbijao ako bi to dovelo do nekih pozitivnih rezultata“, istaknuo je.
Rekao je da ga je Trump pitao je li to moguće, na što je on odgovorio:
„Rekao sam da, moguće je, neka dođe u Moskvu.“
