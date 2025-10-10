Trump šalje vojnike u Izrael: "Neće ući u Gazu"

Sjedinjene Države će rasporediti 200 vojnika kao dio zajedničke radne skupine za stabilnost Gaze, bez Amerikanaca na terenu u palestinskoj enklavi, rekla su u četvrtak dva visoka američka dužnosnika.
Dužnosnici, koji su razgovarali s novinarima pod uvjetom anonimnosti, rekli su da će 200 vojnika biti jezgra radne skupine koja će uključivati predstavnike egipatske vojske, Katara, Turske i vjerojatno Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Dužnosnici su rekli da točna lokacija američkih trupa još nije odlučena. Razvit će zajednički kontrolni centar i integrirati druge sigurnosne snage koje će raditi u Gazi kako bi koordinirale s izraelskim snagama u izbjegavanju sukoba.
"Nijedna američka trupa ne namjerava ući u Gazu", rekao je jedan od dužnosnika.
Dužnosnici su rekli da se nadaju da će sporazum o Gazi, nakon što bude stupio na snagu, smiriti napetosti u regiji i stvoriti uvjete za pregovore o daljnjim sporazumima o normalizaciji između Izraela i arapskih zemalja.
Američki predsjednik Donald Trump u svom je prvom mandatu posredovao u sporazumima poznatih kao Abrahamov sporazum, o normalizaciji između Izraela i Bahreina, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Maroka i Sudana.
Dužnosnici su rekli da je Saudijska Arabija kandidat za takav sporazum s Izraelom, kao i Indonezija, Mauritanija, Alžir, Sirija i Libanon.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
